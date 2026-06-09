Hallaron objetos clave en el jardín de Cristian Graf: los análisis que espera el fiscal en el caso Fernández Lima

En las últimas semanas, el juez Ariel Litvack ordenó allanar nuevamente la casa de Cristian Graf, ubicada en el barrio porteño de Coghlan, donde aparecieron en mayo de 2025 los restos de Diego Fernández Lima, un joven de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984 y que casualmente era compañero de clase del dueño de la vivienda. Con el objetivo de encontrar nueva evidencia, se llevaron a cabo rastrillajes con georradar y finalmente se hallaron objetos que podrían ser claves para la causa judicial.

Se trata de restos óseos ubicados en las excavaciones recientes en el patio del domicilio del principal sospechoso. El objetivo es determinar si pertenecen a la víctima o no, ya que la sospecha primaria tenía que ver con que eran restos de cerámica o de animales. Sin embargo, para obtener información fehaciente, los investigadores deberán esperar los resultados de los análisis.

El fiscal de la causa, Martín López Perrando, le solicitó al Cuerpo Médico Forense que estudie en detalle los elementos encontrados para constatar si se trata de evidencia crucial para el avance de la investigación. "Se solicita realizar un peritaje sobre los restos óseos secuestrados debiéndose establecer si son restos humanos y, en su caso, se aporten los datos periciales de rigor", precisó el fiscal en un documento, según informó la agencia de Noticias Argentinas.

La declaración de un testigo que complicó a Cristian Graf

Este año la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima comenzó desde cero, aunque, por supuesto, el principal sospecho de asesinar al adolescente de 16 años sigue siendo Cristian Graf, debido a que ambos asistían a la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36 (ENET N° 36) Almirante Guillermo Brown, ubicada en Villa Ortúzar.

A inicios del mes de mayo, el fiscal recibió a un testigo de identidad reservada que pidió declarar de manera voluntaria. El hombre viajó desde Salta para hablar sobre una reunión a la que había asistido un amigo en 2017. Este hombre le contó que alguien que estuvo presente ese día habló sobre otro encuentro ocurrido en 2011 en donde una tercera persona -un individuo de edad avanzada- se refería a las "facilidades de matar a alguien y ocultar el cuerpo".

El sujeto habría dicho que él y su hijo le tendieron una "emboscada" a un compañero de escuela del joven porque éste presuntamente "lo molestaba". Según el relato, lo habrían engañado para que fuera a su vivienda pensando que allí se encontraría una chica que a él le gustaba. En cuanto pudieron, lo atacaron y, ya dentro de la casa, lo apuñalaron. Más tarde, enterraron el cuerpo en el jardín. El testimonio es clave porque los investigadores creen que ese hombre mayor sería el padre de Cristian Graf, Norberto.