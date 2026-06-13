La fiebre del Mundial crece en Vancouver tras el empate de Canadá en el debut

Puede que Toronto haya sido sede del primer partido de Canadá en un Mundial masculino en su propio territorio, pero tras el empate 1-1 del viernes ante Bosnia y Herzegovina, todas las miradas se dirigen ahora hacia la ciudad de Vancouver, en la costa oeste, que acogerá los encuentros contra Qatar y Suiza que decidirán su destino en el torneo.
Miles de aficionados que acudieron a ver el partido de Toronto en pantallas públicas en el centro de Vancouver vieron cómo Cyle Larin salía desde el banquillo para marcar el gol del empate que les da un punto en el Grupo B, y los locales ya esperan con entusiasmo el próximo partido contra Qatar en el estadio BC Place.
"En cuanto anunciaron que el Mundial vendría a Vancouver... creo que definitivamente ha habido un aumento del interés por el fútbol, por la Premier League, entre los locales", dijo a Reuters el aficionado canadiense Robert Paige en una pantalla gigante del centro de la ciudad donde se retransmitía el partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Para la aficionada local April Bates, el torneo ya está cambiando las cosas, especialmente desde una perspectiva social.
"Creo que el Mundial ha unido a la gente de nuevas formas, sobre todo con todos estos puntos de encuentro para que la gente se reúna a verlo en centros comunitarios", dijo a Reuters.
"Sé que algunas iglesias abren sus puertas, tenemos centros públicos como Granville Island. Creo que se reúne a todo el mundo para verlo, y ni siquiera importa de qué país seas".
Los dos partidos que le quedan a Canadá, contra Qatar el 18 de junio y contra Suiza el 24 de junio, pondrán ahora el deporte en Vancouver en el punto de mira, y algunos residentes esperan que esto dé lugar a una mayor inversión.
"El fútbol ya es muy popular, pero nada frena su crecimiento más (que la falta de instalaciones)", dijo a Reuters la aficionada Lisa McAllister.
"Nos encantaría ver más campos en Vancouver (...), que los niños tuvieran más acceso a espacios verdes donde puedan jugar al fútbol".
(Reportaje de Benmansour Mohammed; redacción de Philip O'ConnorEdición de Christian Radnedge; editado en español por Tomás Cobos)