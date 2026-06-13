La fiebre del Mundial crece en Vancouver tras el empate de Canadá en el debut

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - Los aficionados se reúnen en Vancouver.

Puede que Toronto haya sido sede del primer partido de Canadá en un Mundial masculino ‌en su propio territorio, ‌pero tras el empate 1-1 del viernes ante Bosnia y Herzegovina, todas las miradas se dirigen ahora hacia la ciudad de Vancouver, en la costa oeste, que acogerá los encuentros contra Qatar y Suiza que decidirán su destino en el torneo.

Miles de aficionados que acudieron ​a ver el ⁠partido de Toronto en pantallas públicas en el ‌centro de Vancouver vieron cómo Cyle Larin ⁠salía desde el banquillo para marcar ⁠el gol del empate que les da un punto en el Grupo B, y los locales ya esperan con ⁠entusiasmo el próximo partido contra Qatar en el ​estadio BC Place.

"En cuanto anunciaron que ‌el Mundial vendría a Vancouver... ‌creo que definitivamente ha habido un aumento del ⁠interés por el fútbol, por la Premier League, entre los locales", dijo a Reuters el aficionado canadiense Robert Paige en una pantalla gigante del centro de la ​ciudad donde ‌se retransmitía el partido.

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Para la aficionada local April Bates, el torneo ya está cambiando las cosas, especialmente desde una perspectiva social.

"Creo que el Mundial ha unido a la gente de nuevas formas, ⁠sobre todo con todos estos puntos de encuentro para que la gente se reúna a verlo en centros comunitarios", dijo a Reuters.

"Sé que algunas iglesias abren sus puertas, tenemos centros públicos como Granville Island. Creo que se reúne a todo el mundo para verlo, y ni siquiera importa de ‌qué país seas".

Los dos partidos que le quedan a Canadá, contra Qatar el 18 de junio y contra Suiza el 24 de junio, pondrán ahora el deporte en Vancouver en el punto de mira, y algunos residentes esperan ‌que esto dé lugar a una mayor inversión.

"El fútbol ya es muy popular, pero nada frena su crecimiento más (que la ‌falta de ⁠instalaciones)", dijo a Reuters la aficionada Lisa McAllister.

"Nos encantaría ver más campos en Vancouver (...), que los ​niños tuvieran más acceso a espacios verdes donde puedan jugar al fútbol".

(Reportaje de Benmansour Mohammed; redacción de Philip O'ConnorEdición de Christian Radnedge; editado en español por Tomás Cobos)