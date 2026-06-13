DT de Suiza lamenta las ocasiones falladas, y los dos puntos perdidos, tras agónico empate de Qatar

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, dijo que su equipo tuvo poca fortuna al perder dos puntos ante Qatar, que marcó en tiempo de descuento para empatar 1-1 en el partido por el Grupo B del Mundial disputado el sábado.
Suiza dominó gran parte del partido inaugural en el Área de la Bahía de San Francisco, creando las ocasiones más claras y controlando la posesión, pero fue castigada en los últimos minutos tras no cerrar el choque bajo un calor extremo.
"Teníamos una idea y queríamos ser muy dominantes, muy ofensivos", dijo Yakin a periodistas. "Creamos buenas ocasiones, pero, por desgracia, no siempre fuimos eficaces. Quizá no fuimos lo suficientemente inteligentes, ni lo suficientemente precisos. Al final, desafortunadamente, hemos perdido dos puntos".
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Yakin dijo que el empate de Boualem Khoukhi se debió a un error evitable de Suiza, ya que su equipo perdió la posesión en los últimos minutos cuando debería haber gestionado el partido con más cuidado.
"Fue totalmente innecesario que perdiéramos el balón y permitiéramos esa ocasión", dijo. "Duele mucho. Ahora tenemos que volver a empezar desde cero, analizar el partido y volver más fuertes".
Las sustituciones de Suiza fueron objeto de escrutinio después de que el equipo pareciera perder el control en los últimos compases, pero Yakin se negó a culpar a los jugadores que sacó del banquillo.
"Cuando sacas a alguien nuevo, esperas que le dé más fuerza al equipo y que sigas dominando", dijo. "No fue culpa de los jugadores sustituidos. Somos un equipo, una unidad (...) Quizá tenga que mirarme a mí mismo y a mis decisiones".
Yakin señaló que el estilo valiente y de alta presión de Suiza conllevaba riesgos, especialmente a la hora de proteger una ventaja mínima.
Aunque se negó a utilizar el calor del mediodía como excusa, el entrenador reconoció que las condiciones y el terreno de juego seco dificultaban el control del balón a pesar de las pausas para refrescarse.
Suiza intentará recuperarse rápidamente para su próximo partido del Grupo B frente a Bosnia y Herzegovina el jueves, y Yakin insistió en que su experimentado equipo había demostrado la calidad suficiente para reaccionar.
"Queremos hacer un muy buen Mundial", dijo. "Estoy convencido de que lo haremos mejor en los próximos partidos".
Con información de Reuters