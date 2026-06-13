DT de Suiza lamenta las ocasiones falladas, y los dos puntos perdidos, tras agónico empate de Qatar

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, da instrucciones a Manuel Akanji durante una pausa para hidratarse

​El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, dijo que su equipo tuvo poca fortuna al perder dos puntos ‌ante Qatar, que marcó ‌en tiempo de descuento para empatar 1-1 en el partido por el Grupo B del Mundial disputado el sábado.

Suiza dominó gran parte del partido inaugural en el Área de la Bahía de San Francisco, creando las ocasiones más claras y controlando la posesión, pero fue castigada en los ​últimos minutos tras ⁠no cerrar el choque bajo un calor extremo.

"Teníamos una ‌idea y queríamos ser muy dominantes, muy ofensivos", ⁠dijo Yakin a periodistas. "Creamos buenas ⁠ocasiones, pero, por desgracia, no siempre fuimos eficaces. Quizá no fuimos lo suficientemente inteligentes, ni lo suficientemente precisos. Al final, desafortunadamente, ⁠hemos perdido dos puntos".

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Yakin dijo que el empate ​de Boualem Khoukhi se debió a un ‌error evitable de Suiza, ya ‌que su equipo perdió la posesión en los últimos ⁠minutos cuando debería haber gestionado el partido con más cuidado.

"Fue totalmente innecesario que perdiéramos el balón y permitiéramos esa ocasión", dijo. "Duele mucho. Ahora tenemos que volver a empezar ​desde cero, ‌analizar el partido y volver más fuertes".

Las sustituciones de Suiza fueron objeto de escrutinio después de que el equipo pareciera perder el control en los últimos compases, pero Yakin se negó a culpar ⁠a los jugadores que sacó del banquillo.

"Cuando sacas a alguien nuevo, esperas que le dé más fuerza al equipo y que sigas dominando", dijo. "No fue culpa de los jugadores sustituidos. Somos un equipo, una unidad (...) Quizá tenga que mirarme a mí mismo y a mis decisiones".

Yakin señaló que el estilo valiente y ‌de alta presión de Suiza conllevaba riesgos, especialmente a la hora de proteger una ventaja mínima.

Aunque se negó a utilizar el calor del mediodía como excusa, el entrenador reconoció que las condiciones y el terreno de juego seco dificultaban el ‌control del balón a pesar de las pausas para refrescarse.

Suiza intentará recuperarse rápidamente para su próximo partido del Grupo B frente a ‌Bosnia y Herzegovina ⁠el jueves, y Yakin insistió en que su experimentado equipo había demostrado la calidad suficiente ​para reaccionar.

"Queremos hacer un muy buen Mundial", dijo. "Estoy convencido de que lo haremos mejor en los próximos partidos".

Con información de Reuters