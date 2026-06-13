Con un primer tiempo arrollador, EEUU golea 4-1 a Paraguay en su debut en el Mundial

Los jugadores de Estados Unidos celebran su primer gol, un autogol anotado por Damian Bobadilla de Paraguay

Estados ​Unidos brilló el viernes en su debut en el Mundial con un sólido triunfo 4-1 ante Paraguay en ‌Los Ángeles, en un ‌partido que el local dominó desde los primeros minutos ante un rival replegado que sufrió en zona defensiva y terminó completamente abatido.

El resultado del partido disputado en el SoFi Stadium por el Grupo D de la Copa del Mundo supuso un trago más que amargo para el ​primer equipo sudamericano que ⁠se presentó en el torneo con la ilusión de ‌hacer un buen papel tras una ausencia ⁠de 16 años.

El equipo de ⁠Mauricio Pochettino impuso condiciones desde el pitazo inicial del encuentro con una presión constante sobre los sudamericanos, que se fueron a ⁠vestuarios con tres goles de desventaja.

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El mediocampista paraguayo ​Damián Bobadilla anotó el primer tanto ‌en contra a los 7 minutos, ‌al intentar despejar un balón en el área ⁠tras una gran jugada individual del capitán Christian Pulisic, quien conectó con Weston McKennie.

El tanto tempranero desconcertó por completo a la "albirroja", que cedió espacios y falló en ​los intentos ‌de contener la ofensiva rival.

La segunda anotación nació de un pase a espaldas del defensor Juan José Cáceres, que dejó solo a Pulisic. El capitán de Estados Unidos asistió al centro del ⁠área a Folarin Balogun, quien definió con un remate cruzado para batir al portero Orlando Gill a los 31 minutos.

Balogun aumentó la cuenta en el descuento del primer tiempo con un potente remate de pierna izquierda al ángulo tras un preciso pase largo de Malik Tillman que rompió el bloque defensivo ‌de la "albirroja".

Paraguay logró descontar en un segundo tiempo en el que tampoco fue protagonista, con el tanto de Mauricio a los 73 minutos. El mediocampista recibió un pase de Julio Enciso tras un rebote doble y le pegó cruzado ‌con potencia para vencer la resistencia estadounidense.

A los 97 minutos, Giovanni Reyna puso el 4-1 final con un golazo. Entrando al ‌área, definió ⁠con un remate "tres dedos" para superar la estirada del meta paraguayo.

En la próxima jornada del ​grupo, Estados Unidos jugará con Australia el 19 de junio en Seattle y Paraguay se medirá con Turquía un día después en Santa Clara.

(Escrito por Daniela DesantisEditado por Javier Leira)