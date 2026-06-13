De Bruyne afirma que, en su cuarto Mundial, esta vez está decidido a disfrutar

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Bélgica

Por Sam ​Tobin

RENTON, EEUU, 13 jun (Reuters) - El mediapunta Kevin de ‌Bruyne está ‌asumiendo su papel como uno de los veteranos de la selección de Bélgica, y el sábado dijo que siente que puede ​disfrutar plenamente ⁠de su cuarto y ‌seguramente último Mundial.

Antes del ⁠debut de ⁠Bélgica en el Grupo G contra Egipto el lunes, De Bruyne ⁠afirmó que su ​experiencia al haber ‌representado a Bélgica desde ‌2010 le permitiría valorar ⁠esta oportunidad.

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"Creo que probablemente me encuentro en un momento de mi carrera ​en ‌el que quizá pueda disfrutarlo más", dijo a periodistas.

"Cuando eres más joven, lo único que ⁠quieres es jugar al fútbol y no preocuparte demasiado por lo que pasa fuera, pero creo que ahora puedo tener (...) una mejor perspectiva ‌de lo que significa representar a tu país por cuarta vez (en un Mundial)".

"Es un honor para mí seguir aquí ‌después de haber jugado en la selección durante unos 16 ‌años, ¡así ⁠que eso significa que he hecho algo ​bien!", remarcó.

Con información de Reuters