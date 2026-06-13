De Bruyne afirma que, en su cuarto Mundial, esta vez está decidido a disfrutar

Por Sam Tobin
RENTON, EEUU, 13 jun (Reuters) - El mediapunta Kevin de Bruyne está asumiendo su papel como uno de los veteranos de la selección de Bélgica, y el sábado dijo que siente que puede disfrutar plenamente de su cuarto y seguramente último Mundial.
Antes del debut de Bélgica en el Grupo G contra Egipto el lunes, De Bruyne afirmó que su experiencia al haber representado a Bélgica desde 2010 le permitiría valorar esta oportunidad.
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"Creo que probablemente me encuentro en un momento de mi carrera en el que quizá pueda disfrutarlo más", dijo a periodistas.
"Cuando eres más joven, lo único que quieres es jugar al fútbol y no preocuparte demasiado por lo que pasa fuera, pero creo que ahora puedo tener (...) una mejor perspectiva de lo que significa representar a tu país por cuarta vez (en un Mundial)".
"Es un honor para mí seguir aquí después de haber jugado en la selección durante unos 16 años, ¡así que eso significa que he hecho algo bien!", remarcó.
Con información de Reuters