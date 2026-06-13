Túnez no saldrá a defenderse ante Suecia en su debut del Mundial, dice DT Lamouchi

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa del DT de Túnez

Túnez no ​se conformará con defenderse el domingo en su partido inaugural del Mundial por el Grupo F ante Suecia, y ‌el entrenador Sabri Lamouchi dijo ‌que enviará a sus jugadores a marcar goles.

Los tunecinos se labraron una reputación como un equipo defensivo sólido durante la fase de clasificación, registrando nueve victorias y un empate sin encajar ningún gol, pero Lamouchi afirmó que, con partidos contra Japón y los Países Bajos por delante, irán por la victoria.

"¿Quién no querría empezar ​mañana con una ⁠victoria?. Creo que el entrenador sueco y los jugadores suecos ‌también están deseando empezar con un triunfo", dijo Lamouchi ⁠en conferencia de prensa.

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"Los aficionados tunecinos ⁠están aquí y quieren ver a su selección nacional rendir al máximo, y eso es precisamente lo que intentamos conseguir. Nos esforzaremos ⁠por ayudar a nuestro equipo a ganar contra un rival ​muy difícil y fuerte, y así comenzaremos ‌con buen pie en esta competencia", ‌agregó.

Lamouchi afirmó que sus jugadores conocen bien a la selección ⁠sueca, especialmente a los dos delanteros, Viktor Gyokeres y Alexander Isak, quienes probablemente serán titulares el domingo.

"No necesito presentar a los jugadores a mi equipo, los conocen muy bien, conocen la calidad ​de estos ‌dos jugadores increíbles, pero Suecia tiene mucha fuerza incluso en las jugadas a balón parado. Tienen otros buenos jugadores, (Anthony) Elanga, (Benjamin) Nygren, (Yasin) Ayari en el mediocampo, pero estos dos (Gyokeres e Isak) juegan en equipos de primera, en una ⁠liga de primer nivel, así que, por supuesto, todo el mundo los conoce", apuntó.

La reputación defensiva de Túnez sufrió un duro golpe en la derrota de 5-0 ante Bélgica en su último partido de preparación para el Mundial, pero el defensor Ali Abdi afirma que ya han aprendido la lección de ese encuentro.

"Tenemos que centrarnos en los aspectos ‌positivos y demostrar que venimos de África como el mejor equipo en cuanto a estructura defensiva, y estamos aquí para ofrecer un gran rendimiento junto a nuestro entrenador. No queremos enfocarnos en las experiencias negativas", dijo.

El entrenador Lamouchi restó importancia a la condición de Túnez ‌como el equipo peor clasificado del grupo y afirmó que su objetivo para el torneo es claro, clasificarse a la siguiente fase.

"Tenemos un objetivo: ‌necesitamos clasificarnos, nunca ⁠nos hemos clasificado antes. Creo en ello, por lo que es muy importante para mí hacer creer ​a mis jugadores que es posible, y espero que los tunecinos, tanto hombres como mujeres, apoyen a nuestro equipo", apuntó.

Con información de Reuters