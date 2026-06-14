Haití debe creer tras caer por la mínima ante Escocia, dice Migné

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Haití vs Escocia

Haití ​debería estar orgulloso de su actuación en la derrota por 1-0 ante Escocia en el Mundial del ‌sábado y debe ‌mantener la confianza en que puede alcanzar las rondas eliminatorias, dijo el seleccionador Sébastien Migné.

En su primera participación en un Mundial desde 1974, Haití cayó derrotado por un gol de John McGinn en la primera parte, pero presionó a los escoceses en los últimos ​compases, con un ⁠remate de cabeza de Frantzdy Pierrot que acabó fuera ‌por poco en el minuto 85 y ⁠otra ocasión de peligro en ⁠el tiempo de descuento.

Con Brasil y Marruecos aún por enfrentar en el Grupo C, Haití tiene mucho trabajo por delante ⁠para pasar de ronda, pero Migné dijo que ​están acostumbrados a hacerlo por el ‌camino difícil.

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“Cuando juegas un partido, ‌lo que intentas hacer es ganar”, dijo a ⁠los periodistas. “Por un lado, estoy muy orgulloso de lo que mostraron los chicos esta noche. Fue una actuación muy buena, con buen fútbol.

“Sabemos de dónde venimos, ​y estuvimos ‌a la altura del reto, pero lo hace todavía más frustrante que nos hayamos quedado justo a las puertas”.

Migné dijo que su equipo debe mantenerse firme y estableció un paralelismo con ⁠su campaña de clasificación, en la que tuvieron que esperar hasta después de su último partido contra Nicaragua para saber que se habían clasificado para el torneo.

“Con Haití, nada es fácil”, añadió. “Si vamos a clasificarnos, será una lucha, y tal vez ocurra en los últimos minutos del ‌tercer partido”.

Haití se medirá ahora a los cinco veces campeones del mundo Brasil, antes de enfrentarse a Marruecos en su último partido de grupo.

“Vimos algunas cosas bastante interesantes, pero estamos jugando a un nivel extremadamente alto, y un ‌solo descuido es suficiente”, añadió el técnico de 53 años.

"Eso puede costarte caro".

“Nos faltó ese punto de espontaneidad en ‌nuestro movimiento, en ⁠nuestras combinaciones, y también tuvimos una toma de decisiones deficiente en algunos momentos”, dijo. “Tendremos ​que marcar algunos goles si queremos tener una oportunidad de clasificarnos”.

Con información de Reuters