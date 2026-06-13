Turquía vuelve al Mundial tras 24 años y debuta ante Australia en Vancouver

Conferencia de prensa de Turquía para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, quiere que sus jugadores mantengan las emociones bajo control ‌y hagan sentir orgullo ‌al país cuando disputen su primer partido de un Mundial en 24 años contra Australia en Vancouver el sábado.

Turquía no ha participado en una fase final del Mundial desde que quedó tercera en el torneo de 2002, y Montella dijo en una rueda de prensa el ​viernes que debían ⁠evitar dejarse abrumar por la ocasión.

“Es la víspera de ‌algo que llevamos esperando 24 años, estamos ⁠muy emocionados y confiamos en que ⁠lo vamos a hacer bien”, afirmó.

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“Sabemos cuántos desafíos hay en un Mundial, pero queremos disfrutarlo, queremos sentirnos orgullosos y ⁠queremos hacer que nuestra nación se sienta orgullosa ​de nosotros.

"El primer partido siempre es el ‌más importante, aunque no sea ‌el que decida el resultado final, ya que se ⁠pueden sumar puntos en los partidos posteriores; pero, por supuesto, considero que este partido va a ser importante y que va a ayudar en el futuro de ​nuestro ‌equipo."

El técnico de 51 años dijo que la actual generación de jugadores, que también se enfrentará a Estados Unidos y Paraguay en el Grupo D, no es responsable de que Turquía no haya ⁠alcanzado la fase final en más de dos décadas.

"Me gusta decirles a mis jugadores que no es culpa suya que Turquía no haya estado en el Mundial durante 24 años, pero pueden estar orgullosos de que podamos estar aquí de nuevo tras 24 años y ahora tienen que jugar al ‌máximo, darlo todo en el partido y simplemente evitar pensar en otras cosas", añadió.

Para Montella, la clave estará en mantenerse concentrados en el primer partido de la fase de grupos y empezar con buen pie.

"Hay tanto entusiasmo y tantas ‌expectativas que (este partido) es importante para nuestros jugadores. Me gustaría que salieran al campo y jugaran aprovechando sus puntos fuertes y ‌sus propias ⁠habilidades; no quiero que se vean agobiados por la carga emocional", dijo.

"Sé que, cuando juegan ​juntos pero se sienten libres y felices, sin preocuparse demasiado, es cuando dan lo mejor de sí mismos".

(Redacción: Philip O'Connor; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)