DT Nueva Zelanda deja a un lado la política y la atención global antes de debut en Mundial ante Irán

FOTO DE ARCHIVO. Amistoso internacional - Inglaterra - Nueva Zelanda

El entrenador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, restó importancia al contexto político del debut de ‌su equipo en el ‌Mundial, el lunes contra Irán, y afirmó que sus jugadores estaban centrados exclusivamente en el fútbol a pesar de la gran atención que rodea al encuentro.

El enfrentamiento del Grupo G en Los Ángeles se jugará tras meses de conflicto y un día después de que Washington y ​Teherán anunciaran un ⁠acuerdo para poner fin a su guerra.

Al ser consultado ‌sobre el significado más amplio del partido, ⁠Bazeley insistió en que Nueva Zelanda ⁠se había preparado como lo haría para cualquier otro encuentro. "Para ser sinceros, lo hemos tratado como un partido normal", declaró ⁠a periodistas el domingo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Nos preparamos igual para todos ​los partidos que jugamos, y no hemos ‌hecho nada diferente para este ‌partido. Para nosotros, es un partido importante porque es ⁠un partido del Mundial, y queremos hacerlo bien aquí".

El capitán Chris Wood, máximo goleador histórico de Nueva Zelanda, se hizo eco de la opinión de su entrenador.

"Lo único ​en lo ‌que nos hemos centrado es en el fútbol", dijo el delantero. "Una vez que entras al campo, nada más importa".

Se espera que el partido atraiga a una gran multitud de la diáspora iraní en ⁠Los Ángeles, aunque no está claro cuánto apoyo recibirá la selección de una afición dividida por la política.

Pero Bazeley afirmó que sus jugadores están disfrutando de la perspectiva de un gran ambiente. "Todos prefieren jugar ante grandes multitudes y en un gran ambiente. Para eso hemos venido al Mundial", afirmó.

Este partido marca ‌el regreso de Nueva Zelanda al Mundial tras 16 años de ausencia, y Bazeley afirmó que su equipo llevaba años preparándose. "Hemos esperado mucho tiempo para estar aquí", dijo. "Estamos emocionados".

Nueva Zelanda se enfrenta a una selección de Irán que ocupa ‌el puesto 20 del ranking mundial y que se mantuvo invicta en la fase de clasificación asiática, pero Wood señaló que ‌el torneo ha ⁠demostrado que hay poca diferencia entre muchas de las naciones participantes.

"Es emocionante que casi todos ​los partidos hayan sido bastante reñidos y que todo el mundo haya tenido la oportunidad de ganar", dijo. "Eso nos da confianza".

Con información de Reuters