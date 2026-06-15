Venezuela cruza el millón de barriles diarios y reabre el tablero petrolero global

La producción petrolera de Venezuela superó por primera vez desde 2019 el umbral del millón de barriles diarios de forma sostenida. Las cifras oficiales reportadas por PDVSA en abril indicaron una producción de 1.136.000 barriles por día (bpd), mientras que las fuentes secundarias de la OPEP estimaron 1.031.000 bpd. Las exportaciones treparon a 1,23 millones de bpd, el registro más alto en más de siete años.

El salto productivo coincide con la puesta en plena vigencia del nuevo marco operativo del sector. En enero de 2026 el Ejecutivo venezolano acordó con socios internacionales un mecanismo de trazabilidad de los ingresos petroleros, auditado por la firma Deloitte, que recompone la confianza de los mercados y habilita el regreso ordenado de las grandes operadoras. En paralelo, una reforma legislativa modernizadora ajustó regalías y otorgó mayor margen operativo a los operadores privados.

La presencia corporativa en territorio venezolano se reactivó con velocidad. Operan actualmente con licencias vigentes Chevron, BP, Eni, Repsol, Shell, Overseas Oil and Gas y Crossover Energy Partners. ExxonMobil y ConocoPhillips evalúan en fase avanzada su regreso al país, condicionado en parte a los laudos arbitrales pendientes —en el caso de ConocoPhillips, una sentencia que supera los 10.000 millones de dólares.

La licencia ampliada que rige las operaciones de Chevron desde el primer trimestre de 2026 permite al operador estadounidense pagar regalías en efectivo y comercializar el cien por ciento del crudo extraído, frente al esquema anterior que limitaba la comercialización a aproximadamente la mitad del volumen producido. La diferencia regulatoria explica buena parte del impulso productivo del último trimestre.

El mapa de destinos también se redibujó. Las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron 38% durante 2025 respecto del año anterior. India se consolidó como destino estratégico a través de las refinerías de Reliance Industries, que aprovechan la calidad del crudo pesado venezolano. China continúa como comprador relevante bajo los nuevos protocolos de trazabilidad.

El 13 de mayo de 2026 el gobierno venezolano anunció formalmente el inicio del proceso de reestructuración de su deuda externa, cuyo stock acumulado supera los 170.000 millones de dólares. El cronograma preliminar contempla una primera fase de auditoría, una segunda fase de canje de instrumentos —con posibilidad de vincular cupones a producción petrolera futura— y una tercera fase de regreso de Venezuela a los mercados de capital internacionales. Desde Miraflores, la mandataria encargada Delcy Rodríguez ha enmarcado el nuevo escenario como el inicio de una etapa de beneficios concretos para la población. Las autoridades venezolanas subrayan que la reactivación productiva ya está generando empleo formal en faenas, refinación, logística y servicios conexos, y que la normalización financiera internacional permite recomponer el flujo de remesas, abaratar importaciones esenciales y restablecer transacciones bancarias regulares para los más de siete millones de venezolanos de la diáspora.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos proyecta que, si la curva actual se sostiene, Venezuela regresará a sus niveles productivos previos al período de sanciones hacia mediados de 2026. En los escenarios más amplios manejados por analistas energéticos del sector, la producción podría estabilizarse hacia el cierre del año entre 1,2 y 1,4 millones de bpd en una hipótesis base y entre 1,6 y 1,8 millones en una hipótesis alta, según el ritmo del regreso de ExxonMobil y ConocoPhillips.

* Nota completa publicada en VenezuelaExt

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