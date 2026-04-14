Luca Zidane, el hijo del crack que enfrentará a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Luca Zidane, el hijo del crack que será rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Luca Zidane, el hijo de Zinedine, enfrentará a la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. El arquero de 27 años, 1.83 metro y 76 kilos juega para Argelia, ya que no iba a poder tener lugar en su Francia natal. Actualmente en el plantel profesional de Granada, de la Segunda división de España, se destaca allí y hasta podría cambiar de club luego de la Copa del Mundo.

El guardavalla nació en Marsella el 13 de mayo de 1998, justamente dos meses antes de que su padre llevara al Seleccionado francés al primer título mundial de su historia como local. Con los dos goles de cabeza de "Zizou" en la final frente a Brasil, el conjunto galo se impuso por 3-0 y se llevó el trofeo ante una multitud en la capital París.

La carrera de Luca Zidane a nivel clubes

El portero empezó a jugar en las infantiles de Real Madrid en el 2004, cuando su papá vestía la camiseta del "Merengue". Después de una década, llegó a formar parte del segundo equipo para la temporada 2014-2015, con apenas 16 años. Luego de varias buenas actuaciones en el Castilla, en mayo del 2018 debutó en la Primera con Zinedine como entrenador, pocos días después de haber cumplido los 20 de edad.

Luca Zidane, el hijo del crack que será rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Sin embargo, con figuras de la talla de Keylor Navas por ejemplo, quedó demasiado relegado en el club que lo vio nacer, por lo que rescindió el contrato en plena pandemia de coronavirus y se marchó a Rayo Vallecano en octubre del 2020. Tras dos temporadas allí, no renovó y pasó a Eibar hasta mediados del 2024, cuando se marchó a Granada para ser una de las figuras del equipo.

¿Por qué Zidane juega para Argelia?

Luca Zidane, el hijo del crack que será rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Luca tenía tres opciones de países para representar: Francia, donde nació; España, ya que obtuvo la doble nacionalidad; o Argelia, debido a que sus abuelos paternos (los padres de Zinedine) eran oriundos de allí. Si bien al comienzo jugó para el combinado galo, con el que participó en el Mundial Sub 17 en 2015, el arquero percibió que a futuro no iba a tener demasiadas oportunidades allí por la gran cantidad de figuras que había, lo mismo que le sucedía en "La Roja".

Por lo tanto, el guardameta se decantó en la Mayor por la nación africana, que debutará contra la Selección Argentina en el Mundial 2026 el 16 de junio a las 22 horas de Argentina. Además, el Grupo J lo integrarán Austria y Jordania.

El fixture de Argelia en el Mundial 2026