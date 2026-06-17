Cómo le irá a la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026, según la astrología

Cómo le irá a la Selección Argentina ante Argelia, según la astrología

La Selección Argentina debuta en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra Argelia, para lo cual la astrología ya habló. Matías Ferazzuolo dejó su pronóstico para este compromiso en el que la "Albiceleste" buscará su primer triunfo este martes 16 de junio en Kansas. A través de un video, el vidente dejó algunos detalles que pueden ser claves para este compromiso que comenzará a las 22 de nuestro país con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

El astrólogo aseguró que habrá momentos del partido que Lionel Scaloni y compañía tendrán que en cuenta. Además, a quien deberán cuidar será a Lionel Messi, por algunas "tensiones físicas" en lo que será su presentación en un sexta Copa del Mundo para su carrera. Acerca del resultado, anunció cuál de los dos seleccionados será el ganador de este duelo mundialista.

El pronóstico de la astrología para el debut de Argentina en el Mundial 2026

Argentina debuta en el Mundial y hay aspectos astrológicos que te van a sorprender. El día está regido por Marte y eso ya nos anticipa pierna fuerte, garra y un partido de mucha fricción. Con la carta eventual representados por Júpiter, al cual va camino a abrazar la Luna. Los primeros 30 minutos pueden ser los más difíciles; Neptuno y Saturno generan confusión, lagunas en el juego y poca visibilidad. Pero esta energía se revierte con el correr del partido.

Messi llega con tensiones físicas, hay que cuidarlo en este primer encuentro. Su potencia va a ir creciendo partido a partido, ya que el 24 va a estar en su retorno solar. Lionel Scaloni arranca emocionalmente presionado, el cuerpo técnico es clave para no cometer errores tácticos. Argelia tiene aspectos astrológicos competitivos: Venus en una posición inmejorable y una selección que mejoró mucho. No es un rival para subestimar. Pero Saturno les va a ir cortando el camino a medida que avance.

La resolución para Argentina puede venir a través de un rebote, una pelota parada. Y hay un dato importante que no puedo dejar pasar, que es el eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025, impactando directo sobre el medio cielo de este ciclo y nos lleva a la coronación. Partido trabado, con riesgo de empate, pero Argentina termina imponiéndose. Esto recién empieza. Acordate como dijo Lionel."

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Argelia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado argelino tendrá lugar el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, desde las 22 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje estará a cargo del polaco Szymon Marciniak.

Cómo le irá a la Selección Argentina ante Argelia, según la astrología

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial