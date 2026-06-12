A qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia del Mundial 2026 en Canadá sin recurrir a Fútbol Libre o Xuper TV

El Toronto Stadium albergará la inauguración en Canadá. (Crédito de foto: Reuters)

La Copa Mundial 2026 de la FIFA continúa su innovadora serie de celebraciones en los tres países anfitriones de esta edición. En una edición sin precedentes por parte de la federación internacional, cada nación organizadora tendrá su propia fiesta de apertura personalizada para consolidar al campeonato como una fiesta global e integradora de las distintas identidades culturales del continente. De esta manera, luego del puntapié inicial en el mítico Estadio Azteca de México, toda la expectativa del fútbol internacional se traslada hacia el norte, para vivir la tan esperada inauguración oficial en territorio canadiense.

Dónde ver la inauguración de Canadá en vivo

La emocionante y colorida ceremonia tendrá lugar este viernes 12 de junio a las 14:30 horas (horario de Argentina) en el imponente Toronto Stadium, el cual abrirá sus puertas cuatro horas antes para recibir a la masa de hinchas con diversas actividades interactivas. Para disfrutar de este espectáculo de forma totalmente gratuita y legal, evitando alternativas piratas como Fútbol Libre o Xuper TV, se podrá acceder en vivo a través de la televisión abierta tradicional en canales oficiales según la región. En Argentina, la transmisión podrá sintonizarse digitalmente mediante plataformas autorizadas como Flow, DGO y Telecentro Play, que integran la señal DSports dentro de sus paquetes básicos de conectividad.

La selección de fútbol de Canadá se prepara para su debut. (Crédito de foto: Mexsport)

El show de apertura en Canadá

El show musical en Canadá, que promete 90 minutos de pura emoción y sorpresas, contará con un despliegue de estrellas internacionales de primer nivel. La icónica cantautora Alanis Morissette tendrá la gran responsabilidad de entonar el himno nacional canadiense, mientras que Aleksandar Gajić interpretará el de la escuadra rival. Además, el prestigioso cantante Michael Bublé liderará las presentaciones musicales principales acompañado por grandes artistas de la talla de Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. El broche de oro actoral lo pondrá el comediante Will Arnett, designado como embajador oficial del torneo.

Una vez que concluya la gran ceremonia artística en las tribunas del Toronto Stadium, llegará el momento más esperado: el debut de la pelota. Este compromiso marcará el inicio del Grupo B y será el partido que inaugure formalmente a Canadá como sede de la máxima cita mundialista, donde la selección local se enfrentará cara a cara contra el combinado de Bosnia y Herzegovina.