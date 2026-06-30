Dónde queda Senegal: mapa, ubicación e idioma del país que juega el Mundial 2026

Dakar, capital de Senegal. (Crédito de foto: Binter)

La Selección de Senegal ha encendido los corazones de sus aficionados en una nueva cita mundialista. En el Mundial 2026 de la FIFA, el conjunto africano ha demostrado que su fútbol sigue en constante evolución, consolidándose como una de las principales potencias del continente. Los denominados "Leones de la Teranga" llegaron a esta Copa del Mundo con la clara intención de superar sus mejores registros históricos y dejar una huella imborrable en el torneo.

Con un plantel que combina la experiencia de sus máximas figuras y la frescura de jóvenes talentos que brillan en las ligas más importantes, Senegal completó una fase de grupos sumamente exigente en el Grupo I, logrando la clasificación a la siguiente etapa de eliminación directa a base de potencia física, rigor táctico y una gran efectividad en el área rival.

Ubicación, idioma y cultura de los Leones

Para comprender el espíritu de esta selección, es fundamental conocer sus raíces geográficas y culturales. Senegal está ubicado en el extremo más occidental de África, dentro de la región subsahariana. Si miramos el mapa, este territorio cuenta con una salida estratégica al océano Atlántico.

El país limita al norte con Mauritania, al este con Malí, y al sur con Guinea y Guinea-Bisáu. Una de sus mayores particularidades geográficas es que rodea casi por completo a Gambia, una pequeña nación que se extiende a lo largo del río homónimo. El idioma oficial de Senegal es el francés, herencia de su pasado colonial, aunque la lengua nacional más hablada y utilizada de manera cotidiana por la mayoría de la población es el wolof, junto con otros dialectos regionales.

Desde el punto de vista cultural, Senegal es reconocido mundialmente por el concepto de "Teranga", una palabra en wolof que significa hospitalidad y que se refleja en la calidez de sus habitantes. Su rica cultura incluye una vibrante escena musical y tradiciones profundamente arraigadas en la convivencia pacífica.

Senegal en el Mundial de la FIFA

De cara al futuro inmediato del torneo, los dirigidos por Pape Thiaw se preparan para un desafío monumental. Actualmente, Senegal se encuentra consolidado en el puesto 15 del ranking mundial de la FIFA, lo que demuestra su gran regularidad y jerarquía internacional en los últimos años.

Este estatus será puesto a prueba de forma definitiva en los apasionantes dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde los africanos deberán medirse en un vibrante mano a mano contra la poderosa selección de Bélgica. El decisivo cruce de eliminación directa se disputará en el Seattle Stadium.