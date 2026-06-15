Chilavert lapidó a la Selección de Paraguay por su reacción tras perder con Estados Unidos: "Selfies"

Chilavert se enojó por la reacción del Paraguay de Alfaro tras ser goleado por Estados Unidos.

Vaya si José Luis Chilavert es una palabra autorizada en la Selección de Paraguay. El exarquero de 60 años estalló de bronca por la reacción de los jugadores del equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro en el Mundial 2026, una vez consumada la durísima derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut. El ídolo de Vélez Sarsfield no se guardó absolutamente nada durante una entrevista para un medio de comunicación de su país.

Visiblemente molesto y caliente, "Chila" disparó en la radio Ñanduti que "no podés sacarte fotos como si fuera que estás en Disney o de vacaciones". En la misma tónica, profundizó: "Perdimos por goleada, después todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney... Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Después te sacás fotos, pero no podés como si fuera que estás de vacaciones".

Chilavert no tuvo piedad con Alfaro tampoco: "100% responsable"

En otra entrevista con Políticamente Yncorrecto, el excapitán de la Selección de Paraguay disparó que el director técnico es "100% responsable" y consideró que "al pueblo paraguayo le gusta que lo engañen", en referencia a la gran expectativa que había con la "Albirroja" en la previa a esta Copa del Mundo. Por si fuese poco, quien participó de los Mundiales de Francia 1998 y Corea del Sur - Japón 2002 habló de "miedo escénico" de algunos futbolistas a la hora de saltar a la cancha frente al local.

El ídolo del elenco nacional completó con crudeza: "La realidad nos indica de que nunca tuvimos un sistema táctico definido. La culpa, para mí, no la tienen los jugadores. El técnico Alfaro es el culpable porque él, por los años de trabajo que tiene en el mundo del fútbol, él debería con su cuerpo técnico haber estudiado muy bien, qué es lo que tiene Estados Unidos. Los estadounidenses son rápidos en el contraataque, pero en el juego aéreo no tienen mucha fuerza. Paraguay debe aprovechar las virtudes que tiene: la pelota parada, que Alfaro no trabajó. Tenemos que recuperar esa fuerza, esa agresividad del futbolista paraguayo. Antes de irse de Paraguay, Alfaro ya debería tener definido quién era el arquero titular. Hasta último momento dudaba y esa duda también le genera inestabilidad emocional al arquero (Orlando Gill)".

Chilavert se enojó por la reacción del Paraguay de Alfaro tras ser goleado por Estados Unidos.

Los números de Chilavert en Mundiales con la Selección de Paraguay

2 participaciones: Francia 1998 y Corea del Sur - Japón 2002.

7 partidos.

7 goles recibidos.

2 vallas invictas.

El fixture de Paraguay en el Mundial 2026