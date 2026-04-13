El dardo del padre de Jack Doohan contra Alpine por el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1: "Injusto"

Doohan corrió siete carreras con Alpine.

A inicios del 2025, Alpine anunció el fichaje de Franco Colapinto como piloto de reserva tras llegar a un acuerdo con Williams con una cesión por cinco años hasta finales del 2029. La idea inicial era que el pilarense se desarrolle en el interior del equipo galo, que por entonces tenía confirmada su dupla para aquella temporada con Pierre Gasly y Jack Doohan, quien ya había reemplazado a Esteban Ocon a partir del GP de Abu Dhabi 2024.

Sin embargo, la presión estuvo desde el inicio del campeonato sobre el piloto australiano, que protagonizó algunos accidentes importantes que hicieron que perdiera su lugar en la Fórmula 1. Fue así como se dio el regreso del argentino a la máxima categoría a partir del GP de Ímola por la séptima fecha, mientras que Doohan volvió a la reserva hasta que se confirmó su salida definitiva de la estructura de Alpine a inicios de este 2026.

Ahora como piloto de reserva de Haas, el oceánico espera por una oportunidad para volver a la F1, a la vez que su padre despotricó contra el equipo de Enstone por el trato que recibió su hijo tras la llegada de Colapinto en enero del 2025. “No puedo comentar eso. Pero fue injusto. Lo fue desde el principio. Reemplazaron a un piloto antes de empezar la temporada. Básicamente, eso fue todo”, comenzó Mick Doohan al ser consultado por dicho suceso en una reciente entrevista con el diario Marca.

A pesar de esta respuesta inicial, el campeón del mundo de motociclismo señaló que hubo cuestiones más allá de lo deportivo que no fueron respetadas por la escudería francesa, que se apartó de lo escrito para poner nuevamente a Franco en una butaca de la F1. “Mi hijo tenía un contrato de larga duración. Estuvo claro, por razones que no puedo decir, que se tomó una dirección diferente”, agregó el australiano.

Por último, Mick se refirió al presente de Jack en la escudería estadounidense, no sin dejarle un palito más a la gestión de Flavio Briatore en Alpine. “Es un joven fuerte y ahora está compitiendo en Barcelona con un coche de carreras. Está con Haas F1 como piloto de reserva, buscando asegurarse un asiento y, tal vez, con un equipo que esté más comprometido con los contratos”, cerró Doohan.

El australiano no llegó a sumar puntos en la F1.

El presente de Doohan en el automovilismo

Sin una puerta abierta para su regreso a la Fórmula 1, Jack Doohan actualmente cumple un doble rol, siendo, por un lado, piloto de reserva en Haas y, por el otro, piloto en la European Le Mans Series 2026. Este año, el australiano se sumó al equipo Nielsen ELMS para competir en la categoría LMP2 junto a Roy Nissany y Edward Pearson en el mundo de las carreras de resistencia.