El mensaje de Franco Colapinto a los fanáticos de la Fórmula 1 sobre el rendimiento de los pilotos: “Frustrante”

Colapinto habló de los comentarios de los fans.

Sin actividad debido a las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita a causa del conflicto bélico en Oriente Medio, la Fórmula 1 atraviesa un mes clave con la implementación de cambios en el discutido reglamento técnico. En este contexto, no todo el trabajo queda dentro de las oficinas de la FIA y los talleres de cada escudería, sino que también hace falta algo de contenido para mantener viva la llama entre los fanáticos.

Debido a esto, la F1 ha organizado un juego de preguntas y respuestas con algunos de los pilotos, entre los que se encontró Franco Colapinto, quien suma un punto en la temporada con el décimo lugar en el GP de China por la segunda fecha. El cuestionario, llamado “¿Crees que conoces a los pilotos de F1?”, tenía como fin que los fanáticos puedan conocer cómo viven los competidores por dentro del certamen, y al argentino le tocó una compleja pregunta.

“¿Qué es lo que te gustaría que los aficionados entendieran mejor sobre este deporte?”, le consultaron al pilarense, que advirtió que era una pregunta “complicada”, pero aun así dio su opinión al respecto. “Creo que también deberían entender que esto es más una carrera de autos que una carrera de pilotos”, comenzó el “Fran”, que advirtió que no siempre se valora la actuación de un piloto por fuera del resultado final de una carrera.

“A veces, en la Fórmula 1, eso hace que sea más difícil saber quién está haciendo una gran carrera y quién no tanto”, continuó el piloto de Alpine, que ha tenido buenas actuaciones en la presente temporada. Y es que en una carrera no solo puede considerarse el resultado final, puesto que hay otros sucesos que pueden influir, tales como interrupciones por autos de seguridad, algún problema en boxes, lluvia y, lo más importante, la diferencia entre los monoplazas.

“Hay veces en las que sentís que hiciste una carrera increíble y aun así no sumas muchos puntos. Y eso, muchas veces en el fondo, es lo más frustrante. Y creo que los fans no siempre lo ven”, cerró Colapinto. Además, en otra pregunta, el argentino recalcó que trabaja mucho fuera de la pista con el equipo, algo que le gustaría que la gente sepa de lo que hace cuando no hay competencia en el calendario.

El argentino suma un punto en la temporada.

¿Cuándo corre Colapinto?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.