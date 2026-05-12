Nueva candidata a presidir la ONU: la ecuatoriana Espinosa busca competirle al hombre de Milei

La diplomática ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa fue postulada este martes presidir las Naciones Unidas y suceder al portugués António Guterres a fin de año. Fue nominada por el gobierno de Antigua y Barbuda y, según indicaron en su entorno, ya aceptó la propuesta y oficializará su candidatura en las próximas horas. Es la quinta candidata confirmada a la titularidad de la ONU.

Espinosa fue presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas entre 2018 y 2019, la cuarta mujer en ocupar ese lugar en la historia del organismo. Diplomática de carrera, fue además ministra de Defensa (2012-2014) y canciller (2017-2018) de su país, durante los mandatos del ex presidente Rafael Correa.

"Recibimos su documentación anoche. Ha sido propuesta por Antigua y Barbuda", indicó Niece Collins, portavoz de Espinosa en diálogo con EFE, quien adelantó que en las próximas horas formalizará su postulación.

Cinco candidatos en carrera y la centralidad de América Latina en esta elección

La candidatura de Espinosa se une a la del argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica; a la de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet; a la de la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; y finalmente la del ex presidente de Senegal, Macky Sall.

Todos estos candidatos ya participaron hace unas semanas en un diálogo interactivo en el que cada uno contó con tres horas para exponer sus prioridades y responder a las preguntas de los Estados miembros de la Asamblea General y otros representantes de la sociedad civil. Algunos países ya se han inclinado por algunos candidatos, siendo Grossi el más beneficiado, al acumular los respaldos de Argentina, Italia y Portugal. Le sigue Bachelet, que si bien poseía el apoyo de su país hasta que asumió el derechista José Antonio Kast y le retiró el acompañamiento, aún posee el visto bueno de Brasil y México.

La postulación de Espinosa refuerza la chance de que el próximo secretario general sea de América Latina, porque pese a que no es una norma escrita, la organización intenta cumplir con cierta rotación regional en el cargo para asegurar la representatividad. Si esto se vuelve a cumplir, el sucesor de Guterres sería de la región.

El pedido por una mujer al frente de la ONU y el pedido de Guterres para su sucesión

Varias voces dentro del organismo, como la actual presidenta de la Asamblea General, la alemana Annalena Baerbock, invitaron a los Estados miembros a presentar y apoyar candidaturas de mujeres, porque en los 80 años de la organización nunca ninguna ha desempeñado el cargo. El propio Guterres dijo, en una conferencia de prensa en 2022, que esperaba que llegue "el momento de que una mujer" dirigiera la Organización de las Naciones Unidas al finalizar su mandato en 2026.

Está previsto que a finales de julio, después de los diálogos, los 15 miembros del Consejo de Seguridad debatan sobre los candidatos a puerta cerrada y hacia finales de año la Asamblea General formalice finalmente el nombramiento. La decisión suele determinarse entre agosto y octubre.