El Papa León XIV comenzará un viaje de 11 días por África y será la primera gira oficial de su etapa al frente de la Iglesia católica. El recorrido, que comenzará el próximo lunes, incluirá visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Varios analistas internacionales aseguran que esta gira "marcaría un punto de inflexión" hacia dentro de la Iglesia católica, como también influirá en "el vínculo entre el cristianismo y el islam en el continente".

Tras un año al frente de la Iglesia católica por la muerte del Papa Francisco, el nuevo pontífice se esfuerza por intentar darle una impronta propia a su gestión al frente de la iglesia cristiana más importante del mundo. Anunció visitas a distintos países aunque sin fecha todavía, cómo es el caso de la Argentina, país que al que se comprometió visitar "pronto" junto con Uruguay.

Esta semana se lanzará a su primera gira internacional y será por el continente africano, donde tiene previsto celebrar misa y reunirse con líderes políticos regionales.

De acuerdo a lo que confirmó el Vaticano, León XIV visitará Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial en lo que serán más de 18.000 kilómetros, con una agenda cargada que incluye un total de 11 discursos, siete misas y una docena encuentros con referentes políticos y religiosos.

En el marco del clima de tensión por los incidentes en Medio Oriente, el papa León XIV abordará temas como el diálogo interreligioso, la paz, la desigualdad y los derechos humanos en su visita a cada país, según adelantaron portavoces de la Iglesia. Se trata de la tercera vez en que León XIV sale de Italia, tras sus visitas a Turquía, Líbano y Mónaco.

Cómo será la visita de León XIV a cada país, según confirmó el Vaticano

En Argelia, León XIV será el primer papa en pisar este país donde el islam es religión de Estado. Su agenda incluye una visita a la Gran Mezquita de Argel y un encuentro con el presidente Abdelmadjid Tebboune. Además, el Papa se reunirá con los miembros de la congregación agustina en Annaba, antigua casa de San Agustín.

El arzobispo de Argel, monseñor Jean-Paul Vesco, definió la llegada del pontífice como la de "un hermano que viene a visitar a sus hermanos". También se sabe que León XIV rezará en una capilla dedicada a 19 religiosos asesinados durante la guerra civil de los años '90.

En Camerún, donde el conflicto en las regiones anglófonas provocó estragos durante una década, la visita papal fue anunciada como "un llamado a la reconciliación". Durante la visita, León XIV visitará hospitales, escuelas y entidades de caridad gestionadas por la Iglesia, la cual acoge al 37% de la población camerunesa.

El pontífice también tiene planeada una reunión con el presidente Paul Biya, uno de los referentes con mayor tiempo en el poder a escala global, cuya gestión recibe grandes críticas de parte de sectores religiosos.

Luego León XIV visitará Angola, donde participará de algunos debates sobre la distribución de la riqueza generada por el petróleo y los minerales. La nación, aunque rica en recursos, está gravemente afectada por los elevados índices de pobreza y la guerra civil que azotó al país hasta 2002.

La última etapa llevará a León XIV a Guinea Ecuatorial, en lo que será la segunda visita de un papa al país, después de Juan Pablo II hace casi 50 años. La visita supone un compromiso delicado entre el apoyo a los fieles y el riesgo de que se interprete como una legitimación del presidente, que gobierna el país desde 1979 bajo críticas de corrupción y violencia política. En la ciudad de Malabo, recientemente ex capital del país africano, la llegada del papa estadounidense fue anunciada con carteles y transmisiones televisivas.

La visita del papa León XIV no solo busca fortalecer la presencia de la Iglesia en África, sino también tender puentes en regiones atravesadas por tensiones históricas. El Vaticano apuesta a consolidar su papel como mediador.