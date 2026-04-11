Papa León insta a poner fin a la "locura de la guerra"

El Papa León XIV preside una Vigilia de Oración y un Rosario por la Paz, en la Basílica de San Pedro del Vaticano

El papa León instó el sábado a los líderes mundiales ‌a poner fin ‌a lo que denominó la "locura de la guerra", en un apasionado llamamiento mientras funcionarios estadounidenses e iraníes se reunían en Pakistán para debatir el fin del conflicto de Oriente Medio.

En una vigilia de oración especial celebrada en la ​Basílica de ⁠San Pedro, el primer papa estadounidense condenó ‌el uso del lenguaje religioso para ⁠justificar la guerra y afirmó ⁠que "la ilusión de omnipotencia que nos rodea (...) se está volviendo cada vez más impredecible".

Dirigiéndose directamente a ⁠los líderes mundiales, dijo: "¡Basta ya! ¡Es hora de ​la paz! Siéntense a la ‌mesa del diálogo y la ‌mediación, no a la mesa donde se ⁠planea el rearme".

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León, conocido por elegir cuidadosamente sus palabras, se ha erigido en un crítico abierto de la guerra de Irán. El ​sábado utilizó ‌un lenguaje contundente para denunciar el conflicto, citando cartas de niños en zonas de guerra que, según él, describían "el horror y la inhumanidad".

También hizo referencia a ⁠la oposición de la Iglesia a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, citando un llamamiento del difunto papa Juan Pablo II realizado cuatro días antes del inicio de ese conflicto.

"¡Basta ya de idolatría del yo y del ‌dinero!", dijo León. "¡Basta ya de alardes de poder! ¡Basta ya de guerra!".

El papa, quien el 30 de marzo afirmó que Dios rechaza las oraciones de los líderes que inician guerras y tienen "las manos ‌manchadas de sangre", denunció de nuevo el sábado el uso del lenguaje cristiano para justificar la guerra.

"El ‌equilibrio dentro ⁠de la familia humana se ha visto gravemente desestabilizado", sostuvo. "Incluso el santo ​Nombre de Dios, el Dios de la vida, está siendo arrastrado a discursos de muerte".

Con información de Reuters