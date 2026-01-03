Michelo, el influencer argentino y chavista, cruzó a Trump tras el ataque a Venezuela.

El mundo amaneció con la invasión del Estados Unidos de Donald Trump a Venezuela, con bombardeos a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A lo largo de la jornada venezolanos de distintas partes del globo se pronunciaron, así como también lo hizo Diego Omar Suárez, mejor conocido como Michelo, un influencer argentino radicado en la capital del país latinoamericano.

Desde su cuenta @michelo2.0, el salteño relató: "Yo con mis propios ojos vi las explosiones. Literalmente explotó en varios lugares y se escuchaban ruidos de aviones". Acto seguido compartió un video en el que se lo escucha decir: "No se ve, pero está lleno de humo", y aclaró: "Grabé un par de tomas, pero se fue la luz en la mitad de Caracas".

Qué dijo Michelo sobre el ataque de Donald Trump a Venezuela y el secuestro de Maduro

Lejos de mantenerse al margen, Michelo cruzó al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en la madrugada del 3 de enero de 2026 llevó adelante un operativo que terminó en el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. "El pueblo unido, jamás será vencido; latinos unidos, jamás serán vencidos", cantó y sumó: "Venezuela no es tu tierra, Donald Trump. El petróleo de aquí no te lo llevarás. Nosotros queremos peace forever y ustedes quieren guerra e invasión". Por último cerró con la pista de fondo: "Sus bombas no podrán con los hijos de Bolívar. Defenderemos Latinoamérica".

Quién es Michelo, el influencer argentino en Venezuela

Michelo es influencer salteño radicado en Caracas. Con casi 500 mil seguidores en Instagram, se convirtió en una de las voces más reconocidas de las redes sociales en ese país, así como en varias oportunidades ha cruzado al Gobierno argentino de Javier Milei. Asimismo, se define como artista callejero y 100% chavista.

Sus expresiones lo llevaron a ser "censurado", según el mismo, por TikTok, por lo que el grueso de sus publicaciones e ideas se pueden encontrar en Instagram, donde cuenta con más de 6 mil posteos. Pero Venezuela y Argentina no son de lo único que Michelo habla, sino que el mismo se ha consolidado como un verdadero analista de la situación geopolítica mundial. En este sentido, se ha pronunciado con respecto a lo sucedido entre Israel y Palestina, entre otros conflictos internacionales.