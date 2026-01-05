Aumentaron los peajes de las rutas a la Costa Atlántica: cuánto sale llegar hasta Mar del Plata

Con el inicio de la temporada de verano 2026 en la Costa Atlántica se actualizaron las tarifas de peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata y en lo corredores viales hacia la Costa Atlántica (Rutas 2, 11 y 74).

El incremento implica una actualización de entre 7% y 10% según el tramo y la categoría del vehículo, y responde a un pedido de la concesionaria AUBASA. Para el cálculo se toma como referencia el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT).

Con el nuevo indicador se integra el Índice de Salarios, el de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor, todos publicados por el INDEC.

Cuánto sale el pasaje en la autopista Buenos Aires-La Plata

El valor durante la hora pico en la autopista que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense es de hasta $ 5400 (manual) o $ 5307 (TelePASE) en el peaje Hudson sentido La Plata-CABA. En este trayecto, los peajes Bernal, Quilmes y Berazategui cuestan hasta $ 4600 (manual) o $ 4511 (TelePASE) también en hora pico.

Desde CABA hacia La Plata, el peaje Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa tiene valores de hasta $ 2700 (manual) y $ 2653 (TelePASE) en el horario de mayor demanda, mientras que en Bernal, Quilmes y Berazategui, el valor llega a $ 1900 (manual) y $ 1857 (TelePASE) en hora pico.

Mientras que los viajes hacia la Costa Atlántica costarán

Ruta 2: Samborombón y Maipú alcanzan los $ 7000 (manual) o $ 6964 (TelePASE);

Ruta 11: La Huella cuesta $ 7000 (manual) o $ 6964 (TelePASE);

Ruta 74: General Madariaga asciende a $ 3000 (manual) y $ 2924 (TelePASE); y en Mar Chiquita a $ 3300 (manual) o $ 3203 (TelePASE).

De esta manera, viajar en coche a Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell puede llegar a costar $ 23.000.

Fotomultas en la Costa Atlántica

Por otro lado, los conductores deberán cumplir con las revisiones técnicas correspondientes antes de iniciar viaje y prestar atención a las más de 70 cámaras de fotomultas presente en las rutas rumbo a la costa bonaerense para evitar infracciones.

Las rutas 2, 11, 63 y 74 son el escenario de cada verano. En estos trayectos, las velocidades oscilan entre los 60 y 130 kilómetros por hora, y es aquí donde los radares aguardan por la detección de infractores.

Hay instalados 48 radares en la ruta 2; 11 en la ruta 11; 2 en la ruta 36; 5 en la ruta 63 y 6 en la ruta 74. Los mismos con capaces de detectar infracciones dentro de los vehículos, como el uso de celular al volante.