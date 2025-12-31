Con el inicio del 2026 se aplicará una nueva modalidad de cobro de peaje: será a través de sistemas electrónicos en las rutas nacionales 12 y 14. La medida regirá desde el martes 6 de enero y eliminará el pago con efectivo de todas las estaciones.

El cambio fue anunciado por el nuevo concesionario de la autopista que vincula la mayor cantidad de tránsito entre Argentina y Brasil, Autovía Construcciones y Servicios SA. La firma opera con la denominación Autovía del Mercosur, nombre que identifica al corredor vial que atraviesa la región y es fundamental para la conectividad nacional e internacional.

Durante su primera etapa de implementación, los conductores deberán contar con el sistema TelePASE que será la única forma de pago disponible en todas sus modalidades. En estos últimos días, fueron demolidas las cabinas de peaje manual en la intersección de las rutas nacionales 14 y 18 a la altura de Puerto Yeruá, Entre Ríos.

Contará con un 50% de descuento en comparación con el resto de los sistemas electrónicos de cobro. El resto de los medios de pago se sumarán durante la segunda quincena de enero.

Por lo tanto, los usuarios deberán esperar unos días más para pagar con tarjetas de crédito y débito, y escaneo de códigos QR. Además, se habilitará el uso de billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto por tecnología NFC.

Los usuarios podrán acceder a la totalidad de los medios de pago mediante los tótems que serán instalados en las vías de cada estación de peaje, que tendrán indicaciones que señalen que se trata de un Pago Electrónico.

Por otro lado, el plan inicial de obras y reconstrucción también empezará el 6 de enero. Realizarán los trabajos prioritarios de bacheo intensivo de calzada, mantenimiento y recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza. Las condiciones forman parte de la primerta etapa de puesta en valor del corredor.

Cuánto saldrá el peaje en las rutas nacionales

El valor del ticket es equivalente al monto vigente desde abril 2025, con una adecuación conforme a la evoluciuón de Índice de Precios al Consumidor (IPC), Este mes, el precio del peaje a la altura de Yerúa, cercano a Concordia, era de $ 1600.

También hay otros tres puntos de pago en el trayecto: Zárate (Ruta Nacional 12), Colonia Elía (al sur de Concepción del Uruguay) y Piedritas (al norte de Mocoretá).

Cómo darme de alta en TelePASE