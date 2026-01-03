Trump dice que petroleras de EEUU invertirán miles de millones de dólares en Venezuela

Fotos muestran a Trump observando operación militar estadounidense en Venezuela

Por Gram Slattery y ‍Arathy Somasekhar

PALM BEACH, EEUU, 3 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el sábado que las petroleras estadounidenses están ‍dispuestas a invertir fuerte para ⁠restaurar la producción en Venezuela, un anuncio que se produjo pocas horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado por las fuerzas de Washington.

"Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes de cualquier parte del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la maltrecha infraestructura, la infraestructura petrolera, y empiecen a ganar dinero para el país", dijo ‌Trump el sábado.

Aunque Chevron es la única gran ⁠petrolera estadounidense que opera actualmente en ⁠Venezuela, Exxon Mobil y ConocoPhillips, entre otras, tienen una larga historia en el país.

El Instituto Americano del Petróleo (API) señaló sábado que está ‍siguiendo de cerca la situación. "Estamos observando de cerca los acontecimientos relacionados con Venezuela, incluidas las posibles ⁠implicaciones para los mercados mundiales de ‌la energía", dijo a Reuters un portavoz.

Chevron, que exporta alrededor de 150.000 barriles por día de petróleo, sostuvo por su parte que está enfocada en la seguridad y el bienestar de sus empleados, además de la integridad de sus activos.

"Seguimos ‌operando en ‌pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentos pertinentes", dijo un portavoz de Chevron en una respuesta por correo electrónico a una serie de preguntas.

Las empresas de servicios petrolíferos SLB, Baker Hughes, Halliburton y Weatherford no ​respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Exxon y Conoco no respondieron inmediatamente a las preguntas de Reuters.

Los planes de Trump para que las grandes petroleras estadounidenses entren en Venezuela y hagan "fluir el petróleo" se verán obstaculizados por la falta de infraestructura, que requerirá muchos años y fuertes inversiones, señalan analistas.

"Todavía hay muchas preguntas que ‍deben responderse sobre el estado de la industria petrolera venezolana, pero está claro que se necesitarán decenas de miles de millones de dólares para cambiar la situación de esa industria", dijo Peter McNally, de Third Bridge, y agregó que podría tomar al menos una ​década que las grandes petroleras occidentales se comprometan con el país.

El embargo estadounidense sobre todo el petróleo venezolano, mientras tanto, sigue en ​pleno vigor, dijo Trump.

En diálogo con periodistas, el republicano señaló que las fuerzas militares estadounidenses permanecerían en sus posiciones hasta ⁠que se cumplieran plenamente las demandas del país.

Con información de Reuters