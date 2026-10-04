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Resultado de las elecciones en Brasil 2026 EN VIVO: quién gana hoy entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro

En VIVO - Actualizado hace 4 minutos

El gigante latinoamericano define entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro. Seguí EN VIVO los resultados de las elecciones de Brasil 2026: el escrutinio oficial de los votos, porcentajes, y todas las novedades de una elección que mira la Argentina y el Mundo. 

Resultado de las elecciones en Brasil 2026 EN VIVO: quién gana hoy entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro
  • Brasil comienza este domingo 4 de octubre a conocer los resultados de las elecciones generales de 2026. A partir de las 17, hora de Brasilia, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a divulgar los datos de la votación a medida que avance la totalización de los votos y se sepa quién gana hoy: Lula Da Silva o Flavio Bolsonaro.
  • Seguí minuto a minuto los resultados de la elección presidencial, con la evolución de los porcentajes obtenidos por cada candidatura, la cantidad de votos contabilizados y el porcentaje de urnas totalizadas.
  • El TSE informó que los datos serán actualizados a medida que los boletines de urna sean recibidos y procesados por los sistemas de la Justicia Electoral. Además de la elección para presidente y vicepresidente, la jornada define gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estaduales o distritales
  • La atención estará puesta especialmente en la elección presidencial, ya que los resultados determinarán si Brasil tendrá un segundo turno el 25 de octubre.

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Cuenta regresiva

Faltan cinco minutos para el cierre de las mesas de votación. A partir de las 17, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a divulgar los resultados de las elecciones generales de Brasil 2026.

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