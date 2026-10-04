- Brasil comienza este domingo 4 de octubre a conocer los resultados de las elecciones generales de 2026. A partir de las 17, hora de Brasilia, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a divulgar los datos de la votación a medida que avance la totalización de los votos y se sepa quién gana hoy: Lula Da Silva o Flavio Bolsonaro.
- Seguí minuto a minuto los resultados de la elección presidencial, con la evolución de los porcentajes obtenidos por cada candidatura, la cantidad de votos contabilizados y el porcentaje de urnas totalizadas.
- El TSE informó que los datos serán actualizados a medida que los boletines de urna sean recibidos y procesados por los sistemas de la Justicia Electoral. Además de la elección para presidente y vicepresidente, la jornada define gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estaduales o distritales.
- La atención estará puesta especialmente en la elección presidencial, ya que los resultados determinarán si Brasil tendrá un segundo turno el 25 de octubre.
Resultado de las elecciones en Brasil 2026 EN VIVO: quién gana hoy entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro
El gigante latinoamericano define entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro. Seguí EN VIVO los resultados de las elecciones de Brasil 2026: el escrutinio oficial de los votos, porcentajes, y todas las novedades de una elección que mira la Argentina y el Mundo.
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Cuenta regresiva
Faltan cinco minutos para el cierre de las mesas de votación. A partir de las 17, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a divulgar los resultados de las elecciones generales de Brasil 2026.
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Últimos minutos de votación
Faltan 10 minutos para el cierre de la votación en Brasil. Las mesas funcionan hasta las 17, hora de Brasilia, en todo el país. El Liveblog sigue en vivo con toda la información sobre el cierre de la jornada y el comienzo de la apuración de votos.
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Ya está disponible la plataforma virtual para reconocer los resultados oficiales a partir de las 18
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