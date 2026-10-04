Resultado de las elecciones en Brasil 2026 EN VIVO: quién gana hoy entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro

Lula, un titán de otro tiempo que resiste al avance de la derecha en América Latina

Sobrevivió a las cárceles de la dictadura, al lawfare democrático, estuvo preso tras ser dos veces presidente y, cuando la Corte Suprema anuló su condena, salió y volvió a ganar las elecciones. Hoy, con más de 80 años, todavía le quedan peleas por dar y se lanza a su segunda reelección.