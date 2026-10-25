Resultados de las elecciones en Brasil en vivo: recta final para conocer quién gana hoy

Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. El Mundo entero mira al gigante sudamericano.

Las elecciones en Brasil 2026 llegan a su definición: Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se enfrentan este domingo 25 de octubre en la segunda vuelta presidencial. Lula busca la reelección, mientras que el senador por Río de Janeiro aspira a llegar por primera vez a la presidencia. A partir de las 17 se espera que se difundan los resultados oficiales del balotaje, que se anticipa con escrutinio muy cerrado. En la primera vuelta, Bolsonaro aventajó a Lula por 47,07% contra 45,11%.

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Seguí los resultados del balotaje en Brasil, los porcentajes de votos de cada candidato y el avance del escrutinio, a medida que el Tribunal Superior Electoral (TSE) publique los datos oficiales. La cobertura incluirá las principales novedades y las reacciones de los protagonistas durante la jornada.