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Elecciones en Brasil

Resultados de las elecciones en Brasil en vivo: recta final para conocer quién gana hoy

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Brasil define este domingo 25 de octubre su próximo presidente en el balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Seguí los resultados de las elecciones en Brasil 2026, el avance del escrutinio y las últimas noticias de la segunda vuelta, minuto a minuto.

lula da silva flavio bolsonaro

Las elecciones en Brasil 2026 llegan a su definición: Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se enfrentan este domingo 25 de octubre en la segunda vuelta presidencial. Lula busca la reelección, mientras que el senador por Río de Janeiro aspira a llegar por primera vez a la presidencia. A partir de las 17 se espera que se difundan los resultados oficiales del balotaje, que se anticipa con escrutinio muy cerrado. En la primera vuelta, Bolsonaro aventajó a Lula por 47,07% contra 45,11%.  

Seguí los resultados del balotaje en Brasil, los porcentajes de votos de cada candidato y el avance del escrutinio, a medida que el Tribunal Superior Electoral (TSE) publique los datos oficiales. La cobertura incluirá las principales novedades y las reacciones de los protagonistas durante la jornada.

Hace 5 minutos

Por qué Brasil define las elecciones en segunda vuelta

El sistema brasileño exige mayoría absoluta de votos válidos para resolver la elección presidencial en primera vuelta. Si ningún candidato la consigue, los dos más votados vuelven a competir. En el balotaje resulta electo quien obtiene la mayoría de los votos válidos.

Hace 10 minutos

Alckmin y Gaspar: quiénes acompañan a Lula y Bolsonaro

La elección también define la vicepresidencia. Lula lleva como compañero de fórmula a Geraldo Alckmin, del PSB, médico y exgobernador de São Paulo. Flávio Bolsonaro se presenta con Alfredo Gaspar, del PL, diputado federal. Los dos binomios buscan llegar juntos al próximo gobierno.

Hace 15 minutos

Flávio Bolsonaro, el "Bolsonaro vacunado" que desafía a Lula en el balotaje de Brasil

A sus 45 años, el primogénito de Jair Bolsonaro llega a la definición presidencial tras dar la sorpresa en la primera vuelta. Entre bautismos evangélicos, acusaciones por corrupción y la paradoja de vender un perfil moderado, el senador busca devolverle el poder al bolsonarismo.

Flávio llegó a autodefinirse como un "Bolsonaro vacunado", recordando que se aplicó dos dosis de AstraZeneca contra el COVID-19 para desmarcarse del negacionismo sanitario de su padre.

En el último debate televisivo de su primera gran campaña a la alcaldía de Río de Janeiro, un severo cuadro de deshidratación e hipotensión provocó que Flávio Bolsonaro se desmayara frente a las cámaras. Corría 2016 y la candidata comunista y médica Jandira Feghali intentó asistirlo en vivo. La escena se interrumpió de golpe cuando la voz atronadora de Jair Bolsonaro irrumpió en el estudio para frenarla con una frase que resumió la doctrina de la dinastía: "Comunista no le mete mano a mi hijo".

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Hace 20 minutos

Lula, un titán de otro tiempo que resiste al avance de la derecha en América Latina

Sobrevivió a las cárceles de la dictadura, al lawfare democrático, estuvo preso tras ser dos veces presidente y, cuando la Corte Suprema anuló su condena, volvió a ganar. Este domingo, con más de 80 años, busca un nuevo mandato frente a Flávio Bolsonaro en un balotaje decisivo para la región.

 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se someterá a las urnas este domingo en un balotaje histórico como el último sobreviviente de una época que parece prehistórica. No solo porque su primer intento por llegar al Planalto fue en 1989, sino porque la América Latina de su época de oro ya no existe: una región progresista y a la vanguardia con instituciones del Sur Global como los BRICS o la UNASUR. Sobrevivió a las cárceles de la dictadura, al lawfare democrático, estuvo preso tras ser dos veces presidente y, cuando la Corte Suprema anuló su condena, salió y volvió a ganar las elecciones en 2022. Hoy, con más de 80 años, todavía le quedan peleas por dar y se juega su reelección en una pulseada voto a voto.

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Hace 21 minutos

Balotaje en Brasil: con más de 40 países escrutados, Lula lidera el recuento parcial

Con el avance de los comicios en Asia, Oceanía y Europa, el Tribunal Superior Electoral (TSE) registra una ventaja parcial para Luiz Inácio Lula da Silva.

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Hace 25 minutos

La diferencia que dejó la primera vuelta: 1,87 puntos

Entre los porcentajes de Flávio Bolsonaro y Lula hubo 1,87 puntos porcentuales de diferencia en el corte de la primera vuelta informado por el TSE. Ese margen describe la elección anterior: no es una ventaja que se traslade automáticamente a la segunda vuelta ni un pronóstico del resultado de hoy.

Hace 30 minutos

Cómo salieron Lula y Flávio Bolsonaro en la primera vuelta

El antecedente inmediato es la votación del 4 de octubre: Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula, el 45,16%, según el corte del TSE con el 99,99% de las urnas escrutadas. Son cifras de la primera vuelta, no resultados del balotaje de hoy. Datos del TSE.

Hace 1 hora

El escrutinio completo estará entre las 20:30 y las 21

El ministro Kassio Nunes Marques, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), informó en conferencia de prensa que el escrutinio completo estará disponible entre 20:30 y las 21

Hace 1 hora

A qué hora empiezan a difundirse los resultados de Brasil

El TSE anuncia la publicación de resultados a partir de las 17:00, tanto en Brasilia como en Argentina. Ese horario corresponde al inicio de la difusión, no a la confirmación de un ganador: la definición dependerá del avance del escrutinio.

En la primera vuelta, los primeros datos oficiales comenzaron a difundirse pasadas las 17:30 horas. 

Hace 1 hora

La campaña de Lula pidió extender el horario de votación por la falta de colectivos en San Pablo y Salvador

El equipo de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió al Tribunal Superior Electoral ampliar el horario de votación en la segunda vuelta de este domingo, tras denuncias de reducción de la flota de colectivos en San Pablo y Salvador.

 

En San Pablo, la coalición Brasil Pronto Pra Mais alegó que solo el 60% de los vehículos previstos estaban en circulación, pese a una decisión judicial que ordenaba la operación completa de la flota.

 

Mientras que en Salvador, la Federación Brasil da Esperança acudió a la Justicia Electoral, y el presidente del TRE-BA —Tribunal Regional Electoral de Bahía—, el magistrado Maurício Kertzman Szporer, ordenó la detención en flagrancia del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, tras la denuncia de que más de la mitad de los colectivos estaban fuera de servicio.

 

Por su parte, Lula pidió a los votantes que no desistan. En declaraciones a la prensa, el mandatario criticó la reducción de la flota de autobuses registrada en distintas ciudades del país y pidió a los electores que no abandonen las urnas. 

Hace 1 hora

Elecciones en Brasil: comienza la cobertura del balotaje

Brasil define este domingo su próxima presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Desde ahora, seguí en El Destape los antecedentes de la disputa y las claves para leer los resultados oficiales de la segunda vuelta, que el Tribunal Superior Electoral difundirá durante la jornada. 
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