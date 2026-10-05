La jornada de las elecciones en Brasil dejó un momento que nadie en el canal LN+ tenía previsto. Durante la transmisión en vivo de desde Río de Janeiro, Esteban Trebucq salió a la calle a buscar testimonios de argentinos radicados en el país vecino y terminó protagonizando uno de los cruces más incómodos del día.

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La primera vuelta de las elecciones generales en Brasil se celebró este domingo 4 de octubre y, como ningún candidato superó el 50% de los votos válidos, habrá balotaje el 25 de octubre entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

El objetivo del móvil era sencillo: reflejar el clima social y la mirada de los argentinos que viven en Brasil. Con esa idea, el periodista se acercó a Jama, una docente argentina residente en Río.

El móvil que le salió mal a Trebucq

Los primeros minutos transcurrieron sin sobresaltos. La mujer habló de su experiencia laboral y de cómo es alquilar en la ciudad, el tipo de testimonio cotidiano que suele poblar estas coberturas. Pero a medida que avanzaba el diálogo, la entrevistada tomó el control de la conversación y llevó el intercambio a un terreno que el cronista no esperaba: una encendida defensa política.

"¡Cristina Libre y aguante Lula!", exclamó la docente frente a cámara ante la mirada atónita de Trebucq y el silencio del ultra oficialista Luis Majul en los estudios de LN+. La reacción del movilero se notó en pantalla. Con el gesto desencajado, intentó reencauzar la entrevista a toda velocidad, pero la mujer ya había tomado la palabra y no pensaba soltarla.

Lejos de ceder, el periodista buscó relativizar el tono partidario del testimonio. Su argumento fue que el electorado local mostraba una inclinación conservadora: "los cariocas están votando a Bolsonaro", le planteó. Pero la docente no se achicó. Redobló la apuesta y describió como una "tristeza que Latinoamérica contemple a la derecha".

Lejos de quedarse en la consigna, Jama amplió su planteo. Insistió en la necesidad de luchar por los derechos laborales, la educación y la salud pública, ejes que atravesaron buena parte de la campaña brasileña. Su intervención puso en palabras una mirada regional: la elección en Brasil no se vive solo como un asunto interno, sino como parte de una disputa más amplia en América Latina entre proyectos de signo opuesto.

El contraste entre la línea editorial de la señal y el discurso de la entrevistada generó un momento de visible incomodidad en el cronista, que optó por cerrar el móvil de forma abrupta. Mientras la transmisión volvía a estudio, la mujer seguía manifestando sus consignas a micrófono abierto, una postal que rápidamente empezó a circular en redes.