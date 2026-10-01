Conmoción en LN+ por lo que Rial contó sobre Majul y Trebucq: "Quilombo grande"

Jorge Rial y Viviana Canosa se refirieron durante su último programa de Carnaval Stream a la relación que hay entre Luis Majul y Esteban Trebucq, dos de las figuras más influyenetes que tiene LN+ a lo largo de toda su grilla y que incluso comparten un pase.

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Según lo mencionado por ambos, entre los dos hombres existen rispideces varias, motivadas sobre todo al deseo que el "Pelado" tiene que ocupar el horario que actualmente ostenta su compañero, algo que al parecer habría dado lugar a situaciones poco gratas en el canal.

Luis Majul y Esteban Trebucq, dos de las figuras más grandes de LN+.

¿Qué dijo Rial y Canosa sobre la relación de Majul y Trebucq?

En determinado momento, Rial deslizó: "Están muy mal las cosas Majul-Trebucq". "Ya venían mal", advirtió Canosa a su comapñero. "Por eso él había dejado la radio. Trebucq quiere el horario de Majul el año que viene. Hay un quilombo grande ahí", profundizó el ex Intrusos.

Respecto a eso, la periodista marcó: "Ayer hizo un número muy bajo. Majul está haciendo números bajos". "Si es malo el programa. No entiendo por qué lo quieren hacer mal. Es malo el programa, punto, ya está. Pero Trebucq me dicen que está gestionando ese horario", reiteró Rial. "Ya ese horario lo quería el año pasado y no se lo dieron", reveló su compañera, quien recibió como respuesta: "No pudieron porque Majul todavía estaba fuerte. Hoy ya no está tan fuerte, lo ven débil, el programa no le está yendo bien".

"Yo me acuerdo que estábamos en El Observador y Trebucq un día agarró y se fue. Dejó tirado su cuaderno y se fue. Yo pensé que era un acting, pero no, y después se fue porque no lo aguantaba y en la tele él quiere su horario. Y seguramente lo consiga", concluyó Canosa.