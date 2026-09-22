Jorge Rial analizó el momento que atraviesa el gobierno de Javier Milei y señaló un cambio en el escenario político que rodea al oficialismo. Durante su participación en Carnaval Stream, el periodista habló sobre las dificultades que, según su lectura, enfrentan los funcionarios al momento de defender públicamente la gestión.

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"Uno se sobrepasa tanto de la información... Yo empiezo a armar rompecabezas de la información", comenzó Rial al explicar cómo interpreta las distintas noticias vinculadas al Gobierno.

En ese análisis, el periodista puso el foco en los funcionarios que integran el gabinete de Milei y afirmó: "Lo que me estoy dando cuenta es la vergüenza que están teniendo los ministros en ir a defender este gobierno".

Rial también sostuvo que algunas de las figuras que anteriormente recibían respaldo comenzaron a enfrentar cuestionamientos. "Otra cosa es que estos, a los que todos le festejaban estas pelotudeces, hoy ya les saltan todos, los cortan todos", expresó durante el programa.

Alerta total en el oficialismo por lo que contó Jorge Rial sobre Milei.

El contraste con los primeros meses de Milei

El periodista comparó el escenario actual con el comienzo de la gestión de Javier Milei y planteó que, en aquel momento, el oficialismo contaba con un contexto político diferente. "Antes venían con el impulso de un Milei que parecía que se comía el mundo, porque la oposición estaba a la defensiva", sostuvo Rial y concluyó: "La calle estaba jodida. Yo me acuerdo los tres primeros meses de Milei y la calle estaba jodida".