Jonatan Viale le soltó la mano a Milei en vivo por TN: "En estos tres años..."

Jonatan Viale hizo una crítica más que contundente al gobierno de Javier Milei este lunes 21 de septiembre, durante el programa que conduce todas las noches en TN. Allí hizo alusión a los "aliados" que La Libertad Avanza fue dejando por el camino; la tolerancia a los desplantes de Patricia Bullrich y hasta le hizo una marcada recomendación al oficialismo.
"Un ministro con un poco de malicia me decía el otro día 'Patricia es la opositora permitida de Milei'. La necesitan adentro y le van a bancar todo, al menos por ahora. Campaña mata berrinche, gano luego existo. Ahora, cuidado porque no se trata solamente de Bullrich, acá venimos diciendo que hay muchos aliados un poquito molestos e incómodos con el gobierno", expresó el reconocido periodista, quien luego hizo un desarrollo más largo, y con nombres propios, para darle más asidero a su postura.
La crítica de Jonatan Viale al gobierno de Milei
En ese sentido, expuso un mensaje dado recientemente por Luis Juez, senador por Córdoba que pertenece al espacio del PRO: "El otro día mirá lo que dijo Luis Juez: 'Pasé de comer milanesas a que no me den pelota'. Cuiden a los aliados".
Tras esto, hizo un repaso de todos aquellos que supieron coincidir con Milei, pero que debido a ciertos tratos optaron por guardar la mano que alguna vez le tendieron: "Estos tres años trataron bastante mal a mucha gente que quiso ayudarlos: Macri, Marra, Diana Mondino, Guillermo Francos, Juez, Nacho Torres en Chubut, Jorge Macri en Capital, López Murphy, Lospennato, Vidal". Finalmente, apuntó: "Me parece que el Gobierno no está para tirar manteca al techo, lo digo con mucho respeto".