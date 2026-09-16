Jonatan Viale tuvo que frenar en vivo a uno de sus panelistas tras la burrada que dijo para justificar a Milei: "Son excusas de..."

La situación económica en la Argentina es cada vez más endeble. Según el informe más reciente del INDEC, la construcción y la industria siguen sufriendo un fuerte retroceso, algo que no deja de alarmar a los expertos y que genera cada vez mayor desconfianza hacia la gestión de Javier Milei entre los habitantes del país.

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Esto desde luego viene siendo materia de análisis en los diferentes programas que versan sobre la economía o la política, como es el caso de ¿La ves?, el programa que Jonatan Viale conduce en TN. En su emisión más reciente, tocaron dicho tema, aunque uno de los panelistas hizo un comentario tan insólito que obligó al propio presentador a tener que frenarlo.

El último informe del INDEC reveló de cuánto fue la inflación de agosto.

¿Qué dijeron de Milei en el programa de Jonatan Viale?

En determinado momento, uno de los especialistas de la mesa sostuvo: "Cuando vos ves que según INDEC cae 5% la construcción y la industria, que le da laburo a un montón de gente, tenés que prender alguna alarmita". Fue allí cuando Federico Domínguez, también en cámara, decidió intervenir: "Dejame acotar algo sobre ese dato. Primero, en el caso de construcción tuviste El Niño más fuerte de la historia y fue uno de los julios...". Sin embargo, no pudo terminar con su apreciación, porque intempestivamente fue interrumpido por Viale: "No, eso hace Alberto. Lo de la inundación...".

"No Jony, te digo. En junio la construcción creció 4% interanual y la industria 2% interanual. La caída tan fuerte de un mes al otro, tiene explicación por situaciones estacionales. Si esa tendencia se sostiene de forma sistemática, ahí podemos hablar de una caída", argumentó el experto, aunque su explicación posterior generó todo tipo de reacciones: "Tuviste tres días donde jugó la Selección Argentina en la semana; un día que iba a ser asueto y finalmente no lo fue; la situación climática, un aumento muy fuerte en el costo de la energía por las importaciones de gas licuado en el invierno".

"Lo de la Selección Argentina es raro, son excusas de Alberto. Con todo respeto te lo digo", cerró Jonatan Viale, mientras otros de sus compañeros asentían con la cabeza, suscribiendo a la idea de que ese pretexto era notablemente estéril.