Marcelo Bonelli destrozó a Javier Milei como nunca y en vivo: "Para el relato está buenísimo"

El periodista Marcelo Bonelli lanzó una fuerte advertencia sobre la situación social y económica que atraviesa la Argentina durante una emisión en la pantalla de TN. En medio del debate sobre la evolución de los índices de vulnerabilidad social y su impacto directo en la gestión del presidente Javier Milei, el conductor analizó el alcance real de las mediciones oficiales y puso el foco en la persistencia de condiciones críticas que afectan a millones de ciudadanos.

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La discusión se originó a partir de una consulta sobre cómo repercuten las cifras en el oficialismo, que suele respaldar su plan económico en una supuesta reducción de los indicadores en comparación con los momentos más agudos de la crisis. Frente a ese escenario, Bonelli fue tajante al diferenciar la desaceleración coyuntural de los precios respecto de los problemas de fondo.

"Para el relato está buenísimo": la advertencia de Marcelo Bonelli sobre la pobreza

El cuestionamiento al discurso oficial y las estadísticas

Al analizar la postura del Poder Ejecutivo, el periodista sostuvo que existe una manipulación discursiva alrededor de los números que difunden los organismos y las consultoras. "El gobierno utiliza las estadísticas, las acomoda de acuerdo a su conveniencia", afirmó Bonelli al aire, al poner en duda la narrativa que busca presentar mejoras definitivas en el tejido social.

En esa misma línea, el analista ironizó sobre los elogios internos que suele difundir la administración libertaria respecto de sus principales funcionarios. "Después tenemos al 'mejor ministro de economía del mundo', la mejor ministra de acción social del mundo. Lo concreto del problema sigue estando", enfatizó el conductor de TN para señalar la distancia entre las declaraciones políticas y las condiciones materiales de la población.

La pobreza estructural más allá del índice de precios

Para fundamentar su postura, Marcelo Bonelli propuso una mirada más abarcativa sobre las carencias cotidianas, distanciándose de la medición exclusiva atada al costo de la canasta básica. "Si vos tomás un concepto ampliado de la pobreza, o sea, no solo el tema de los precios sino el tema de los servicios que recibe buena parte o que no recibe buena parte de la población, los niveles están estructuralmente altísimos y la verdad no se hace nada para combatirlo", remarcó.

Asimismo, el periodista realizó un repaso cronológico sobre la dinámica inflacionaria y su correlato directo en el deterioro de los ingresos durante las últimas administraciones. En ese sentido, explicó que "la pobreza venía subiendo porque los niveles de inflación durante el gobierno de Alberto estaban subiendo", en referencia a la gestión del expresidente Alberto Fernández.

Hacia el final de su intervención, Bonelli cuestionó las celebraciones triunfalistas en torno a las bajas estadísticas transitorias y advirtió que no reflejan la vida real de quienes permanecen sumergidos en la vulnerabilidad. "Vos no podés decir 'ah, qué bueno que che, bajamos la pobreza en tanto'", sentenció de manera categórica.

Para concluir su análisis en TN, el conductor insistió en la brecha insalvable entre el mensaje gubernamental y la experiencia cotidiana de los sectores postergados: "Para el relato está buenísimo, pero para la gente de carne y hueso, para los que siguen en la pobreza", la realidad continúa siendo crítica.