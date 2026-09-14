El periodista Marcelo Bonelli analizó en la pantalla de TN el rumbo y las prioridades de la gestión del Gobierno nacional de Javier Milei frente al actual escenario social. El conductor planteó un fuerte contraste entre las principales preocupaciones de la agenda oficial y la situación socioeconómica actual, haciendo hincapié en la necesidad de abordar problemáticas estructurales urgentes.

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"Creo que el gobierno está preocupado por las PASO, está preocupado por los acuerdos con la oposición, si le gana un diputado más, si le gana un diputado menos", afirmó Bonelli al aire del canal de noticias.

En su análisis, el comunicador calificó como "un poco insólita" la reunión que mantuvieron las autoridades con los legisladores y cuestionó la sugerencia de lecturas que se les brindó: "El presidente la semana pasada le recomendó que lean un libro que para que aprendan a defender al gobierno de los ataques. No sé, yo preferiría que lean libros para tratar de resolver las soluciones, no defender el gobierno".

El conocimiento del territorio frente a la teoría

Durante el intercambio en el piso televisivo, la locutora del ciclo intervino para señalar de manera irónica que los legisladores deberían abocarse a la lectura de la Constitución. La acotación dio pie a una nueva reflexión de Bonelli sobre la importancia de la experiencia directa en las calles.

"O que caminen el conurbano, ¿eh? Te digo, y ahí vas a tener mucha más información que lo que puede tener un libro", enfatizó el conductor respecto al contacto con la realidad comunitaria. Frente a esa sugerencia, su compañera de programa definió esa tarea como una "clase práctica", una mirada que Bonelli ratificó al calificarla de manera contundente como "empírica" frente a los textos teóricos.