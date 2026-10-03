Lula cerró su campaña con una caravana en San Pablo: "Lo destruyeron todo, y nosotros lo reconstruimos"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró este sábado su campaña para las elecciones con una caravana junto a sus seguidores en San Pablo. El mandatario estuvo acompañado por su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, y referentes del oficialismo paulista, en la última actividad pública antes de la votación de primera vuelta.

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La movilización comenzó en la Avenida Paulista y avanzó hacia la Plaza da República, en el centro de San Pablo, después de que durante la semana se produjeran discusiones sobre la realización del acto y el recorrido previsto. Además de Alckmin, participaron de la actividad la ministra Simone Tebet, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y Márcio França, quienes previamente habían convocado a la militancia y pedido el voto para el presidente y para Fernando Haddad, candidato del PT en San Pablo.

La realización de la caravana había generado dudas durante los días previos debido a las restricciones previstas para la Avenida Paulista durante el período electoral. La Municipalidad de San Pablo había advertido inicialmente que no podían realizarse eventos en esa avenida durante el 3 y el 4 de octubre, en línea con las recomendaciones del Tribunal Regional Electoral de San Pablo (TRE-SP) para garantizar la circulación. Sin embargo, el viernes el TRE-SP autorizó finalmente la realización de la caminata. La autorización estableció que las calles no debían quedar bloqueadas y que los organizadores debían respetar las indicaciones de la Policía Militar y de la Compañía de Ingeniería de Tránsito (CET).

Durante la concentración, se produjo un momento de tensión entre integrantes de la organización y agentes de la Policía Militar. Los organizadores denunciaron que los efectivos impedían avanzar por el recorrido acordado, mientras que la fuerza de seguridad sostuvo posteriormente que estaba realizando tareas de ordenamiento del tránsito, según informó O Globo.

El mensaje de Lula durante la caravana

Durante su discurso, Lula presentó la elección como una disputa entre distintos proyectos políticos y volvió a plantear la defensa de la democracia, los derechos humanos y la educación como ejes de su campaña. Asimismo, cuestionó a las páginas de apuestas online, uno de los temas más presentes en Brasil en las últimas semanas. "Esta es la marcha que puso fin al juego. Nadie lucrará extorsionando a los pobres de este país. Nadie se jugará el dinero destinado a la leche y el pan de los niños", dijo.

"Nos quedan pocas horas para hacer continuamente el mayor gesto de la revolución democrática de este país", afirmó Lula durante el acto. "Lo destruyeron todo, y nosotros lo reconstruimos (...) Mañana acudiremos a las urnas con gran tranquilidad, conscientes de lo que está en juego. Por un lado, la democracia y la soberanía. Por otro, la barbarie y la corrupción", sostuvo.

El presidente también dedicó parte de su discurso a los mayores de 70 años, un segmento al que su campaña había buscado convocar especialmente durante las últimas semanas. "Tenemos que convencer a las personas de 70 años de que tienen que votar por su hijo, por su padre, por su hermano", sostuvo Lula, quien agregó que él mismo, pese a tener 80 años, se sentía "como un chico de 15 años".