Elecciones en Brasil 2026: cuándo se votaría si hay segunda vuelta o balotaje

Las elecciones generales de Brasil serán el próximo domingo 4 de octubre y, frente a las encuestas que adelantan una contienda ajustada entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, crecen las dudas sobre cuándo podría ser el balotaje. Los brasileños no esperarán tanto, ya que la segunda vuelta será a finales de este mes.

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La fecha confirmada de la segunda vuelta en Brasil 2026

En caso de que ninguno de los candidatos supere el 50% de los votos válidos en los comicios del próximo domingo, habrá una segunda vuelta que será el domingo 25 de octubre de 2026. Al igual que las elecciones generales, en caso de tener que realizarlas, se harán entre las 8 y las 17 hs.

Además de elegir al nuevo presidente y vicepresidente, los ciudadanos brasileños deberán votar:

Total de la Cámara de Diputados (513 bancas).

(513 bancas). Renovación de un tercio del Senado Federal (27 escaños).

(27 escaños). Elección de gobernadores en los 26 estados y el Distrito Federal, en este caso también podrían disputarse las gobernaciones en balotaje.

La segunda vuelta de las elecciones brasileñas será el 25 de octubre

Elecciones en Brasil 2026: qué adelantan las últimas encuestas

En los últimos días de septiembre se conocieron las encuestas de las consultoras Datafolha y Quaest que adelantan un resultado muy parejo entre Da Silva y Bolsonaro, aunque con una leve ventaja del actual presidente que busca la reelección para su cuarto mandato:

Quaest (28-30 de septiembre): el sondeo señaló que Lula da Silva tiene el 39% de la intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro cuenta con un 34% a solo días de los comicios. En tercer lugar aparece Augusto Cury con el 10%.

Datafolha (últimos días de septiembre): el relevamiento señala a Lula con el 40%, detrás se posiciona Bolsonaro con el 36%. Mientras que la tercera fuerza la lídera Cury y detrás los candidatos alternativos se reparten el 15% restante.

¿Qué pasaría en un balotaje?

Los diferentes sondeos señalan que la segunda vuelta será entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En tal caso, adelantan un empate técnico: