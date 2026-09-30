Lula descartó participar del debate presidencial televisado con Flávio Bolsonaro

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que no participará en el debate televisivo entre los aspirantes previsto para este jueves, tres días antes de las elecciones. Lo confirmaron este miércoles los asesores asesores del mandatario, quienes lo comunicaron primero al canal Globo, el canal que organiza históricamente el evento.

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Los otros cuatro candidatos invitados al debate ya confirmaron su participación. Serán el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, el psiquiatra y escritor Augusto Cury y el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema.

No es la primera vez que alguno de los candidatos se niega a participar de los debates presidenciales. Lula y Flávio, en distintas ocasiones, se negaron a participar de algunos de los debates anteriores en los últimos meses. Tanto el líder petista como el derechista están en un mano a mano directo: las últimas encuestas muestran un escenario de empate técnico de 40%-36% a favor de Lula.

Dos de los debates que estaban previstos en el último mes tuvieron que ser cancelados ante el rechazo de los dos favoritos a asistir. El primero de todos se realizó pero con candidatos cuya intención de voto no supera el 5%. Flávio confirmó en las últimas horas que asistirá al debate de Globo este jueves, a la par que retó a Lula a hacerlo.

"Voy al debate de Globo. Lo estoy confirmando aquí. Él que decida. Quiero ir para debatir con él. Lo estoy llamado para que acuda: Lula ven a debatir conmigo porque quiero restregarte la verdad en la cara y voy a mostrar que mi proyecto de Brasil es mejor que el tuyo", aseguró el senador ultraderechista en un mitin en el estado de Goiás el pasado domingo.

Según dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores, citados por la prensa, Lula, como único aspirante de izquierda, temía convertirse en blanco de las críticas de los otros cuatro candidatos invitados al debate, ya que todos representan a partidos de centroderecha o de ultraderecha. Globo informó que dejará vacía la silla que le correspondería a Lula en el debate.

Cómo sigue el minuto a minuto de la elección en Brasil

Además del empate técnico en la primera vuelta, Lula y Bolsonaro también aparecen en un empate técnico en los sondeos para una eventual segunda vuelta, necesaria en caso de que ningún candidato alcance más de la mitad de los votos.

La diferencia entre los dos, sin embargo, es menor para un eventual balotaje, previsto para el 25 de octubre de ser necesario, ya que el líder progresista tiene el 47% de la intención de voto frente al 45% de su principal rival.