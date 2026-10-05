El mercado ya celebra el resultado de Brasil

El mercado está interpretando el resultado electoral de la primera vuelta presidencial en Brasil como favorable para los activos brasileños porque aumenta, desde la perspectiva de los inversores, la probabilidad de un cambio en la orientación fiscal y económica, más alineada con Washington y el modelo liberal que supo defender el padre del candidato opositor, el ex presidente Jair Bolsonaro.

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Según el escrutinio oficial, el senador Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta por menos de dos porcentuales frente al presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva. El resultado final fue 47,04% frente a 45,15%. Como ninguno llegó al 50%, deberán medirse de nuevo en las urnas el próximo domingo 25, en un balotaje aún con final abierto.

Aunque el pre-market está mostrando señales de optimismo por la victoria de Bolsonaro, hay que distinguirlo con la apertura efectiva de este lunes: el Ibovespa contado no opera todavía durante la noche del domingo. El dato más representativo ahora es el ETF brasileño en Tokio y el real futuro; el futuro del Ibovespa será la referencia más directa cuando tome liquidez.

En síntesis: el mercado está anticipando una apertura excepcionalmente positiva de la B3, con una posible suba inicial de varios puntos porcentuales. El dato clave será si el Ibovespa futuro confirma durante las primeras horas del lunes el salto que está mostrando el ETF brasileño.

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