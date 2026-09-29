Qué necesita un candidato para ganar en primera vuelta de las elecciones de Brasil 2026 (Foto: AFP)

Las elecciones generales en Brasil serán el próximo domingo 4 de octubre y hay más de 158 millones de ciudadanos habilitados para votar a la fórmula presidencial que gobernará los próximos 4 años. Sin embargo, se convertirá en presidente el candidato que supere el 50% de los votos, de lo contrario, habrá balotaje.

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Elecciones en Brasil: qué necesita un candidato para ganar en primera vuelta

El artículo 77 de la Constitución Federal brasileña de 1988 señala que el candidato presidencial debe obtener la mayoría absoluta de los votos válidos para ser electo en la primera vuelta, es decir, el 50% de los votos, sin computar los votos en blanco y los nulos.

Sin embargo, no hay un piso mínimo para diferenciarse del segundo. Si nadie alcanza esa mayoría absoluta de votos válidos (más del 50%) habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales más votados, independientemente de la diferencia de votos válidos que obtengan.

El candidato debe superar el 50% de votos válidos para ser electo en la primera vuelta (Foto: Getty Images)

La posibilidad de balotaje también está para los gobernadores, que también se definen en estas elecciones. Si ninguna fórmula alcanza la mayoría absoluta, pasarán a la segunda vuelta que el Tribunal Superior Electoral (TSE) definió para el 25 de octubre.

¿Cómo se cuentan los votos en blanco en Brasil?

Los votos en blanco o nulos no se toman para el resultado de las elecciones, ya que no afectan qué candidatos pasan, pero sí se contabilizan con fines estadísticos. Además, que un elector haya establecido voto en blanco o nulo para la fórmula presidencial no invalida los votos válidos para los demás cargos de gobernadores, diputados y senadores que se deben elegir durante la primera vuelta.

Segunda vuelta: cómo se define el ganador

A diferencia de lo que ocurre en las elecciones generales, durante el balotaje no hace falta alcanzar cierto porcentaje para ganar. De los dos candidatos que compiten, el que obtiene una mayor cantidad de votos válidos es elegido presidente.

Los primeros resultados se conocerán en la misma jornada (Foto: Reuters)

A qué hora se conocen los resultados de las elecciones de Brasil

Las mesas de votación cierran a las 17 hs y el escrutinio se realiza en la misma jornada. Al ser urnas electrónicas, el conteo es más rápido y los primeros resultados se conocen alrededor de las 18 hs. Sin embargo, el verdadero acercamiento al ganador estimado se comparte entre las 20 y las 21 hs, cuando se conoce si habrá segunda vuelta o no.