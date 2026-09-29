Elecciones en Brasil 2026: cómo es el sistema de votación y todo lo que hay que saber (Foto: Reuters/Adriano Machado)

Brasil celebra sus elecciones presidenciales el próximo domingo 4 de octubre y hay más de 158 millones de ciudadanos habilitados para votar. El sistema de elección es particular: se usa el voto electrónico en todo el país y se elegirán candidatos para seis cargos diferentes.

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Las urnas funcionarán entre las 8 y las 17 h y, además de elegir presidente y vicepresidente, se deberán votar gobernadores, senadores y diputados. Si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene más del 50%, los dos más votados irán a una segunda vuelta el domingo 25 de octubre, con el mismo horario, de acuerdo a lo establecido por el calendario del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Cómo se vota en Brasil: así funcionan las urnas electrónicas

Brasil vota con urna electrónica desde la década de 1990, hoy el sistema se usa en todo el país. El proceso de votación es bastante simple:

Identificación: el elector se presenta ante la autoridad de mesa con un documento oficial con foto: DNI, pasaporte, licencia de conducir o la aplicación e-Título, siempre que tenga su imagen. En las secciones con biometría se verifica la huella del elector. Si el sistema no la reconoce, hay mecanismos alternativos para que la persona pueda votar igual.



Voto por número. En lugar de elegir una boleta, se tipea el número del candidato. Al hacerlo, la pantalla muestra el nombre, la foto, el cargo y el partido, para confirmar antes de validar. Si hubo un error, se puede corregir antes de confirmar. Por eso los candidatos repiten su número en la campaña: el de las fórmulas presidenciales tiene dos dígitos.



Seis votos seguidos: la ciudadanía empieza por los cargos legislativos y termina con la presidencia. El orden es: diputado federal (cuatro dígitos), diputado estadual o distrital (cinco), los dos senadores (tres dígitos cada uno), gobernador (dos) y presidente (dos).

Además, al comenzar cada jornada de votación, todas las urnas electrónicas imprimen la "zerésima", un comprobante que certifica que no tiene votos cargados. Al cierre, emite el boletín de urna con el resultado de esa mesa. Ese boletín puede ser fiscalizado por los representantes de los partidos y consultado por cualquier ciudadano. Después, los resultados se transmiten a la Justicia Electoral para el conteo nacional.

Qué se elige en las elecciones de Brasil: los cargos que se renuevan

En la misma jornada, cada elector vota por:

Presidente y vicepresidente.

Gobernador y vicegobernador de su estado (los 26 estados más el Distrito Federal).

Dos senadores por estado y por el Distrito Federal (se renuevan 54 bancas, de las 81).

La totalidad de la Cámara de Diputados, es decir, 513 bancas.

Se renuevan más de mil escaños en las asambleas estatales.

El voto es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 69 años. Es optativo para los adolescentes de 16 y 17 años y para los mayores de 70. Quien está obligado y no vota debe justificar su ausencia ante la Justicia Electoral para evitar sanciones.