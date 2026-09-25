Elecciones en Brasil 2026: cuándo son, qué se vota y cómo se elige

El próximo 4 de octubre se realizan las elecciones presidenciales en Brasil y más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar su nuevo presidente y vicepresidente, además de renovar parte del Congreso y gobiernos estaduales.

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Elecciones en Brasil 2026: qué se vota este domingo

Además de renovar la Presidencia y Vicepresidencia, la ciudadanía brasileña deberá acercarse a las urnas para renovar:

La totalidad de la Cámara de Diputados (compuesta por 513 bancas)

Dos tercios del Senado (54 de los 81 escaños)

Los gobernadores de 26 estados y del Distrito Federal

Más de mil legisladores locales.

En Brasil, la participación es obligatoria para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que resulta optativa para los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70. En caso de que ningún candidato presidencial obtenga más del 50% de los votos durante las elecciones generales, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre con los dos candidatos más votados.

Las últimas encuestas adelantan un escenario polarizado donde el actual mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva, que busca alcanzar su cuarto mandato presidencial al frente del Partido de los Trabajadores (PT), quedaría cabeza a cabeza con el senador Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Cómo se elige presidente en Brasil: así es el sistema de votación

Brasil utiliza desde 1990 urna electrónica en todo el país para votar. El sistema registra los votos de manera digital y luego son transmitidos a la Justicia Electoral para el conteo nacional. Así al llegar al sitio de votación, cada ciudadano debe certificar su identidad ante la autoridad de mesa, ya sea con documento oficial con fotografía o con la identificación biométrica para quienes están registrados.

Una vez habilitado, el votante ingresa a la cabina de votación, donde debe ingresar los números de candidato según el cargo. La pantalla mostrará el nombre, la foto, cargo por el que compite y la sigla del partido político, antes de confirmar el voto. Si el elector nota un error, puede presionar la tecla “corrige” antes de validar su decisión.

En Brasil se vota con urna electrónica desde 1990

En esta ocasión, se contemplan seis votaciones consecutivas por elector para los diferentes cargos. La votación comienza por los cargos legislativos y termina por la fórmula presidencial, de la siguiente forma:

Primero vota al diputado federal (con cuatro dígitos)

Luego diputado estadual o distrital (con cinco dígitos).

Senador por la primera vacante (con tres dígitos).

Senador por la segunda vacante (con tres dígitos).

Gobernador y vicegobernador (con dos dígitos).

Presidente y vicepresidente (con dos dígitos).

Al comenzar la votación, la máquina emite una “zerésima” que certifica que no contiene votos y, tras finalizar la elección, se genera el boletín con el resultado de esa sección electoral, para que sea fiscalizado y/o consultado por la ciudadanía.