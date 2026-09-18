Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones en Brasil 2026: la lista completa (Foto:Xinhua/Lucio Tavora)

El próximo domingo 4 de octubre serán las elecciones presidenciales en Brasil y más de 158 millones de brasileños podrán emitir su voto para definir quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. La carrera presidencial se disputará entre seis candidatos.

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Elecciones en Brasil 2026: quiénes son los candidatos a presidente

Las elecciones en Brasil están fuertemente polarizadas y las últimas encuestas señalan que la disputa estaría entre el actual presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva del Partido de los Trabajadores (PT), quien busca renovar su mandato por cuarta vez, y el ultraderechista Flávio Bolsonaro del Partido Liberal (PL), actual senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las encuestas adelantan que la disputa estaría entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Sin embargo, también hay otros candidatos:

Augusto Cury del partido Avante: es un médico psiquiatra que se posiciona como una alternativa por fuera de la grieta entre oficialismo y oposición.

del partido Avante: es un médico psiquiatra que se posiciona como una alternativa por fuera de la grieta entre oficialismo y oposición. Renan Santos del partido Missã: empresario referente del Movimiento Brasil Libre (MBL) que apuesta por el electorado libertario joven.

del partido Missã: empresario referente del Movimiento Brasil Libre (MBL) que apuesta por el electorado libertario joven. Ronaldo Caiado del Partido Socialdemócrata (PSD): es el exgobernador del estado de Goiás y referente del agronegocio.

del Partido Socialdemócrata (PSD): es el exgobernador del estado de Goiás y referente del agronegocio. Romeu Zema del partido NOVO: es el gobernador liberal de Minas Gerais.

En caso de que ninguno de los candidatos supere el 50% de los votos en la primera vuelta, el balotaje entre los dos con mayor cantidad de votos será el domingo 25 de octubre.

Cuántos brasileños pueden votar: qué pasa en Argentina

El padrón habilita a los ciudadanos brasileños mayores de 16 años y el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años. En total, más de 158 millones de personas están habilitadas para votar, una cifra levemente superior a la de las elecciones de 2022.

Muchos podrán hacerlo desde el exterior: este año se estima que votarán más de 900 mil brasileños fuera del país. Argentina es una de las comunidades brasileñas más numerosas fuera de Brasil, y se calcula que alrededor de 13 mil personas están habilitadas para votar desde la embajada brasileña en Buenos Aires y otras sedes consulares.