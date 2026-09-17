Elecciones en Brasil: Bolsonaro y Lula mantienen un empate técnico de cara al balotaje

El senador opositor Flávio Bolsonaro y el presidente en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva sostienen un virtual empate técnico en el escenario de segunda vuelta para las elecciones presidenciales de Brasil, según reveló la última encuesta elaborada por la consultora AtlasIntel y Bloomberg. De acuerdo con el relevamiento, el candidato de derecha y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro conserva una mínima diferencia a favor dentro del margen de error del estudio, reflejando una contienda sumamente pareja de cara a las definiciones electorales del mes próximo.

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En una eventual segunda vuelta fijada para el 25 de octubre, Flávio Bolsonaro captaría el 47,2% del respaldo de los votantes, mientras que el mandatario de izquierda obtendría el 46,8% de las preferencias. La brecha de cuatro décimas marca una continuidad respecto al sondeo difundido el pasado 10 de septiembre, ocasión en la que el representante conservador aventajaba a Lula por un estrecho 46,4% a 46,2%. Con un margen de error de un punto porcentual, la medición confirma el escenario de polarización extrema que atraviesa el electorado brasileño ante un desenlace abierto.

Para el primer turno electoral del próximo 4 de octubre, la muestra ubica al actual jefe de Estado en el primer lugar con el 44,1% de las intenciones de voto, seguido por Flávio Bolsonaro con el 41,7%. Detrás de las dos fuerzas principales se posicionan los postulantes Renan Santos, con un 5,1%, y Augusto Cury, con un 3,5%. Los datos evidencian un notable crecimiento del senador de derecha en el tramo inicial de la carrera presidencial en comparación con el informe previo de AtlasIntel, donde Lula marcaba un 43% frente al 37,4% del dirigente opositor.

De acuerdo con la normativa electoral vigente en el país vecino, si ninguno de los competidores supera el 50% de los votos válidos en los comicios generales del 4 de octubre, los dos candidatos con mayor caudal de sufragios accederán al balotaje programado para el 25 de octubre. El trabajo de campo de AtlasIntel se llevó a cabo entre el 11 y el 16 de septiembre sobre una muestra de 5.018 personas consultadas en todo el territorio brasileño.

Con información de Reuters