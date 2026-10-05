Elecciones Brasil 2026: el ex juez Moro, que condenó a Lula, fue electo gobernador de Paraná

El juez que condenó a Lula en 2017 fue electo gobernador de Paraná en las elecciones 2026: quién es Sergio Moro

Sergio Moro, el ex juez federal que condenó a Lula da Silva en 2017, fue electo este domingo como el nuevo gobernador de Paraná, estado del sur de Brasil. El candidato de Fortaleza Paraná superó casi con el doble de votos a sus contrincantes.

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Con el 99,72% de mesas escrutadas, los datos señalaban que el gobernador superó el 50,13% de los votos y se impuso en la provincia junto a Edson Vasconcelos como vicegobernador, por encima de Sandro Alex, quien solo alcanzaba el 25,34%, y de Requião Filho con el 23,47%. Los otros cinco candidatos no alcanzaron el 1%.

Quién es Sergio Moro: el ex juez que condenó a Lula y ahora será gobernador en Brasil

Sergio Fernando Moro, de 54 años, es magíster en Derecho y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Federal de Paraná. Se hizo conocido como juez federal de Curitiba al encabezar Lava Jato, la investigación por corrupción y lavado de dinero, que tuvo su origen en los sobornos en Petrobras.

Sergio Moro será el nuevo gobernador de Paraná

En esa causa, en julio de 2017, condenó a Lula a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Lula pasó 580 días preso, lo que lo dejó fuera de las elecciones de 2018. Sin embargo, el actual presidente recuperó la libertad en noviembre de 2019 y finalmente en 2021 el Supremo Tribunal Federal anuló los cargos al considerar que el juzgado Federal de Curitiba no era competente para juzgarlo.

Sin embargo, Moro había protagonizado polémicas en torno a la causa. En 2016 ordenó que la policía llevara a Lula a declarar por la fuerza en San Pablo. Durante 2019 se filtraron mensajes entre Moro y los fiscales de Lava Jato, que reforzó las dudas sobre su imparcialidad en la causa que vinculaba a Lula. El entonces magistrado negó las acusaciones y, tres años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU coincidió con el Supremo Tribunal Federal en que fue parcial en los procesos contra Lula.

Su paso por el gobierno de Jair Bolsonaro

Tras el triunfo de Jair Bolsonaro en 2018, el presidente lo convocó para que sea su ministro de Justicia y Seguridad Pública, cargo que ocupó entre 2019 y 2020. Renunció en abril del 2020 a su cargo por una disputa con Bolsonaro, tras el cambio en la dirección de la Policía Federal. Moro denunció una interferencia política, algo que el entonces presidente negó.

Moro fue ministro de Bolsonaro entre el 2019 y el 2020

Después pasó al sector privado, pero en noviembre de 2021 volvió a la política con Podemos. Si bien buscó la presidencia, su candidatura no prosperó y, en 2022, ya en União Brasil, fue elegido senador por Paraná. Ahora, estará los próximos cuatro años al frente del estado.