El Partido Liberal avanzó en ambas cámaras y bolsonarismo se fortalece en el Congreso

El Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro consiguió un fuerte avance en el Congreso brasileño en las elecciones de este domingo, con una expansión particularmente visible en el Senado y un crecimiento de su representación en la Cámara de Diputados. El resultado fortalece al espacio que lleva como candidato presidencial a Flávio Bolsonaro y puede modificar el equilibrio de fuerzas del Legislativo a partir de 2027. Sin embargo los datos aún no son definitivos.

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Brasil fue a las urnas este domingo y el Tribunal Superior Electoral (TSE) continúa cargano las actas escrutadas. A pesar de tener cargado más del 90% de los votos las proyecciones son provisorias y pueden modificarse.

Sin embargo, el avance del PL se observa con claridad en el Senado. El partido consiguió bancas en distintos estados y entre los nuevos senadores aparecen figuras centrales del bolsonarismo, como Michelle Bolsonaro y Bia Kicis en el Distrito Federal, además de Carlos Bolsonaro y Caroline de Toni en Santa Catarina. En Paraná, Filipe Barros también obtuvo una de las dos bancas en disputa, mientras que en San Pablo André do Prado fue electo junto al dirigente del PP Guilherme Derrite.

Qué ganó y qué perdió cada espacio político

En lo general, el PL ganó terreno, mientras que distintos sectores vinculados al oficialismo de Luiz Inácio Lula da Silva tuvieron derrotas importantes en algunas disputas. En el Senado, por ejemplo, el PT perdió en Paraná la banca que buscaba Gleisi Hoffmann, derrotada por Filipe Barros y Deltan Dallagnol.

El crecimiento del PL también se observa al comparar su desempeño con la situación previa a la elección. El partido había llegado a la campaña como la principal bancada de la Cámara, con 99 diputados electos en 2022, aunque durante la legislatura había sufrido salidas. Antes de las elecciones, la apertura de la ventana partidaria le había permitido recuperar dirigentes y alcanzar los 100 diputados titulares.

Con los números provisorios, la Cámara de Diputados de Brasil quedó repartida entre tres grandes bloques. El bolsonarismo alcanzaría las 131 bancas, 28 más que en 2022, mientras que los partidos de centro reunirían 235 escaños, aunque perderían 18 respecto de la elección anterior. La izquierda, por su parte, quedaría con 122 bancas, tres menos que en los últimos comicios.

En el Senado brasileño, en cambio, los tres sectores conseguirían ampliar su representación y el reparto quedaría más equilibrado. El bolsonarismo alcanzaría 33 bancas, 10 más que en la elección pasada; los partidos de centro sumarían 31, sobre las 13 que ya tenían; y la izquierda llegaría a 15 senadores, tres más que en 2022.

El PT, en cambio, enfrenta pérdidas en algunas plazas relevantes, aunque todavía no puede establecerse una comparación definitiva de bancadas hasta que concluya la totalización. Lo mismo ocurre con partidos del llamado centro, como el PSD, MDB, União Brasil, PP y Republicanos, que disputaron una gran cantidad de bancas y tendrán que esperar el cierre del escrutinio para conocer con precisión su nueva representación.