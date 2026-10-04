Quién va ganando las elecciones en Brasil: Lula arrasó en China

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en las mesas electorales instaladas en China continental en el marco de las elecciones presidenciales de Brasil. El actual mandatario obtuvo el 56,63% de los votos, mientras que el senador opositor del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, logró el 31,33%, según los primeros resultados.

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Millones de brasileños votan este domingo para elegir a su próximo presidente, además de legisladores federales y locales, y gobernadores y alcaldes. Este triunfo en el exterior refleja la alta expectativa que rodea a una jornada electoral decisiva en territorio brasileño. La contienda electoral polarizada contrapone el proyecto de continuidad del actual Presidente frente al modelo derechista liderado por Bolsonaro.

Lula ganó en un país clave: China es el principal socio comercial de Brasil. En sus diálogos recientes, Lula y el mandatario Xi Jinping acordaron acelerar las negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y el país asiático, diversificar mercados frente a tensiones arancelarias globales y expandir la cooperación en áreas.

Ambos líderes destacan que las relaciones bilaterales se encuentran en un momento óptimo, impulsadas por la construcción de una "comunidad de futuro compartido". Xi Jinping y Lula coinciden en respaldar el rol central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y potenciar bloques como los BRICS para dar mayor peso geopolítico a los países en desarrollo.

El grupo BRICS anunció que la próxima cumbre, en 2027, será en China. Como explicó a El Destape la doctora en Relaciones Internacionales Lía Rodríguez de la Vega: “Las cifras avalan la creciente relevancia del bloque en la configuración del orden mundial actual: concentra el 72% de las reservas globales de tierras raras (China es poseedora de la mayor reserva seguida por Vietnam y Brasil); el 78% de la producción mundial de carbón (China es la mayor productora seguida de India e Indonesia) y el 36% de la producción mundial de gas natural”.

Elecciones de Brasil: primeros recuentos en Asia

Los primeros recuentos en Asia reflejan un mapa electoral fuertemente contrastado en la región. Mientras Lula logró imponerse con holgura en países clave como Corea del Sur (56,94%), Singapur (54,60%) y Malasia (53,66%), la candidatura de Bolsonaro cosechó victorias contundentes en Taiwán (48,85), Filipinas (53,23%), Tailândia (50%) y, muy especialmente, en Japón, donde obtuvo un amplio 72,25% de los sufragios en el avance de las mesas escrutadas.

La sensación en Brasil es que este domingo se juega el destino del país por más de los cuatro años de mandato que se vienen. Por eso, la Conferencia Nacional de Obispos, una figura de la Iglesia Católica que se volvió protagónica en los últimos tiempos de la campaña, volvió a enviar hoy un fuerte mensaje que fue leído contra Bolsonaro y su candidatura.

"Confiamos nuestra patria a la protección de Nuestra Señora Aparecida. Que Dios nos conceda sabiduría y coraje para construir un Brasil reconciliado, soberano, justo y fraterno", pidieron los obispos en relación a la patrona nacional que sectores del bolsonarismo, fuertemente vinculados a los evangelistas, pidieron remover.