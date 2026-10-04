Lula: cuántas veces fue presidente de Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección este domingo 4 de octubre, en las elecciones generales de Brasil. Se trata de una de las figuras políticas más influyentes de Latinoamérica y gobernó más de diez años en distintos periodos, ahora el líder del Partido de los Trabajadores (PT) busca una nueva gestión.

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¿Cuántas veces fue presidente de Brasil Lula da Silva?

Lula fue electo presidente tres veces, primero por dos periodos consecutivos (entre el 2003 y el 2011) y luego nuevamente en 2023:

Primer mandato (2003-2006): llegó al cargo tras vencer en las elecciones de 2002 a José Serra, candidato del PSDB, y asumió el 1 de enero de 2003. En la presidencia reemplazó a Fernando Henrique Cardoso.

llegó al cargo tras vencer en las elecciones de 2002 a José Serra, candidato del PSDB, y asumió el 1 de enero de 2003. En la presidencia reemplazó a Fernando Henrique Cardoso. Segundo mandato (2007-2010): fue reelegido en 2006, a pesar de un escándalo de corrupción que involucró a miembros de su partido. Su sucesora fue Dilma Rousseff.

fue reelegido en 2006, a pesar de un escándalo de corrupción que involucró a miembros de su partido. Su sucesora fue Dilma Rousseff. Tercer mandato (2023-actualidad): se impuso a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 y asumió el 1 de enero de 2023, a pesar de que exmandatario intentó un fallido golpe de Estado.

Lula da Silva ganó las elecciones por primera vez en 2002

El camino hacia la primera presidencia: Lula también perdió elecciones

Si bien alcanzó la presidencia en tres ocasiones distintas, antes había perdido varios comicios: se había presentado en las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998 y logró su primer triunfo recién en 2002.

Lula da Silva es uno de los candidatos con mayor intención de voto en las elecciones 2026

La Constitución brasileña impide tener tres mandatos consecutivos, por lo que en 2010 no pudo buscar nuevamente una reelección. Sin embargo, dejó el poder con un 80% de aprobación de la ciudadanía.

En 2017 fue condenado por corrupción en el marco del caso Petrobras y, tras una apelación, comenzó a cumplir una pena de prisión en abril de 2018. Finalmente, los cargos fueron desestimados en marzo de 2021, lo que le permitió presentarse en los comicios de 2022.

Ahora, tras su tercera gestión se posiciona como uno de los candidatos con mayor intención de voto en las elecciones 2026 y las últimas encuestas señalan que podría ir a un eventual balotaje con su principal rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023).