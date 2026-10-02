La edad de Lula, presidente de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene 80 años, aunque está próximo a cumplir un año más. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) es uno de de mayor trayectoria política en el continente.

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Cómo llegó a ser presidente: la historia de Lula da Silva

Lula nació el 27 de octubre de 1945 y cumplirá 81 años a finales de este mes. El mandatario es oriundo de Garanhuns, una ciudad del estado de Pernambuco, en el nordeste brasileño, una región históricamente golpeada por la pobreza. Cuando era un niño, se mudó con su madre y sus hermanos al estado de San Pablo, en busca de mejores oportunidades.

Trabajó desde muy joven en distintos oficios, entre ellos el de lustrabotas, antes de incorporarse como operario metalúrgico en la industria automotriz. A fines de la década del setenta se convirtió en una figura destacada del movimiento sindical, al frente del gremio de los metalúrgicos de San Bernardo do Campo, y encabezó importantes huelgas durante la dictadura militar brasileña. En 1980 fue uno de los fundadores del PT, partido con el que más tarde llegaría al poder.

Lula cumple 81 años el próximo 27 de octubre

Tras varios intentos fallidos, Lula ganó las elecciones de 2002 y asumió la presidencia en enero de 2003. Gobernó durante dos períodos consecutivos y dejó el cargo a fines de 2010, con un alto nivel de popularidad gracias a los programas sociales y al crecimiento económico de esos años.

Sin embargo, su carrera política tuvo un freno en 2018 cuando fue detenido por corrupción. Estuvo preso hasta noviembre de 2019 y, en 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas, lo que le permitió volver a competir electoralmente.

El regreso al poder a los 77 años

Finalmente, volvió al poder con las elecciones de 2022, tras imponerse en el balotaje frente a Jair Bolsonaro. Su tercer mandato lo asumió el 1 de enero de 2023, cuando tenía 77 años, y ahora busca ser reelegido para tener una cuarta gestión.