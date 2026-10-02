Cuántos hijos tiene Lula, presidente de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es una de las figuras políticas más influyentes de la región, pero además es padre de una gran familia: tiene cinco hijos. Con 80 años y a pocos días de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, en las que buscará su cuarto mandato, la vida personal del mandatario vuelve a generar curiosidad.

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Quiénes son los hijos de Lula da Silva

La familia de Lula se formó a lo largo de distintas etapas de su vida personal. Tuvo una hija fruto de su relación con Miriam Cordeiro, y otros cuatro hijos con su esposa Marisa Letícia Rocco Casa, fallecida en 2017. Los cinco forman parte de su círculo íntimo, aunque la mayoría se mantiene lejos de la exposición pública. Los hijos del mandatario brasileño son:

Lurian Cordeiro Lula da Silva : es la mayor de los cinco y la hija que tuvo con Miriam Cordeiro, durante su juventud. Es periodista y se desempeña como coordinadora de Derechos Humanos del PT en el estado de Sergipe.

: es la mayor de los cinco y la hija que tuvo con Miriam Cordeiro, durante su juventud. Es periodista y se desempeña como coordinadora de Derechos Humanos del PT en el estado de Sergipe. Marcos Cláudio Lula da Silva: es hijo de Marisa Letícia de una relación previa. Lula lo adoptó y lo crió como propio. Se dedica a la psicología.

es hijo de Marisa Letícia de una relación previa. Lula lo adoptó y lo crió como propio. Se dedica a la psicología. Fábio Luís Lula da Silva: conocido como "Lulinha", es el primer hijo biológico de la pareja y trabaja como empresario. Estudió biología.

conocido como "Lulinha", es el primer hijo biológico de la pareja y trabaja como empresario. Estudió biología. Sandro Luís Lula da Silva: es publicista y participa en emprendimientos del ámbito tecnológico.

es publicista y participa en emprendimientos del ámbito tecnológico. Luís Cláudio Lula da Silva: es el menor y se formó como educador físico.

Lula junto a sus hijos (de izquierda a derecha) Luis Claudio, Fabio Luis, Sandro (en el fondo), Thiago y Marcos

Con una trayectoria que lo llevó de la militancia sindical a la presidencia en tres oportunidades, Lula suele hablar de su familia como un pilar en los momentos más difíciles de su carrera política. Sin embargo, la mayoría de sus hijos se mantiene por fuera de la esfera política: algunos acompañan al mandatario en actos y campañas, mientras que otros mantienen el bajo perfil.

¿Quién es la actual esposa de Lula da Silva?

Tras la muerte de Marisa Letícia, Lula volvió a casarse con Rosângela da Silva, conocida como "Janja", con quien comparte su vida actual. La pareja no tuvo hijos en común.