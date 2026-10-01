Nueva encuesta presidencial en Brasil vaticina que habrá segunda vuelta entre Lula y Flávio

Una nueva encuesta brasileña confirmó que la elección presidencial de Brasil se encamina a una segunda vuelta entre el presidente y candidato oficialista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro. A tres días de la votación, el presidente Lula alcanza el 42% de las intenciones de voto mientras que su rival araña el 38%, una diferencia de cuatro puntos que se encuentra dentro del margen de error del estudio.

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El relevamiento, hecho por la consultora Datafolha fue realizado entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre, con 2.506 electores. La elección brasileña se realizará este domingo 4 de octubre y, para evitar una segunda vuelta, un candidato debe superar el 50% de los votos válidos.

El resultado muestra además un crecimiento de los dos principales candidatos respecto de la medición anterior, publicada el 24 de septiembre. En aquella encuesta, Lula tenía 40% y Flávio Bolsonaro 36%, por lo que ambos sumaron dos puntos en la nueva medición y mantuvieron la misma distancia entre sí.

Lula y Flávio, en empate técnico

La diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro es de cuatro puntos porcentuales, pero el hecho de que el margen de error sea dos puntos hace que el resultado se ubique dentro de un escenario de empate técnico. En términos estadísticos, esto significa que la distancia observada en la encuesta no permite establecer una diferencia fuera de ese margen de variación.

Detrás de los dos principales candidatos aparece una considerable distancia. Augusto Cury, de Avante, registra apenas el 4% de las intenciones de voto, mientras que Ronaldo Caiado, del PSD, y Renan Santos, del partido Missão, llegan al 3% cada uno. Romeu Zema, Samara Martins y Wilson Grassi tienen 1% cada uno.

Además, el 5% de los entrevistados afirma que votaría en blanco, anularía su voto o no elegiría a ninguno de los candidatos, mientras que otro 2% permanece indeciso. Estos porcentajes también forman parte del escenario que deberá definirse en las urnas este domingo.

Con estos números, ninguno de los candidatos alcanza por sí solo el umbral necesario para imponerse en primera vuelta. La encuesta, por lo tanto, ubica a Lula y Flávio como los dos postulantes que concentrarían la mayor cantidad de votos y avanzarían a un balotaje, previsto para finales de octubre.

Qué dice la encuesta sobre el eventual balotaje

El escenario cambia parcialmente cuando Datafolha consulta por una eventual segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro. Allí, el presidente obtiene el 48% de las intenciones de voto frente al 45% del candidato del PL. La diferencia es de tres puntos y continúa dentro del margen de error de dos puntos.

La medición también muestra un movimiento respecto del estudio anterior. En la encuesta difundida el 24 de septiembre, Lula registraba 47% y Flávio 45% en el escenario de segunda vuelta. El nuevo relevamiento ubica al presidente dos puntos arriba de aquella medición, mientras que el senador mantiene el mismo porcentaje.