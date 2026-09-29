Lula y Flávio Bolsonaro entran en un inédito empate técnico a días de las urnas

A menos de una semana de los comicios presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se encuentran disputando una contienda de extrema paridad que desembocaría en una definición voto a voto en la segunda vuelta. Un nuevo sondeo elaborado por la consultora AtlasIntel para la agencia Bloomberg reveló este martes que el representante de la derecha supera al presidente por apenas 0,1 puntos porcentuales en un hipotético balotaje, configurando un virtual empate estadístico dentro del margen de error de la muestra.

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De acuerdo con el relevamiento, en el escenario de segunda instancia Flávio Bolsonaro obtendría el 47,7% del apoyo del electorado frente al 47,6% de Lula da Silva. La cifra marca un leve desplazamiento en las preferencias respecto a la medición anterior difundida el 23 de septiembre, en la cual el actual jefe de Estado aventajaba al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro por un 47,7% frente a un 47,4%.

En relación con la votación de primera vuelta programada para este domingo 4 de octubre, Lula lidera la intención de voto con un 45,3%, seguido de cerca por Bolsonaro con el 42,2%. En posiciones más alejadas se ubican el dirigente Renan Santos, con el 5,2% de los apoyos, y Augusto Cury, que cosecha un 2% de las preferencias.

El desempeño de los dos principales aspirantes muestra una ligera contracción con respecto a la encuesta previa, en la que el líder del Partido de los Trabajadores alcanzaba un 45,8% y el legislador opositor registraba un 43,4%. En caso de que ningún postulante supere el 50% de los votos válidos en las urnas del próximo domingo, la legislación electoral brasileña establece que los dos candidatos más votados resolverán la jefatura de Estado en un balotaje fijado para el 25 de octubre. El estudio de AtlasIntel fue llevado a cabo entre el 23 y el 28 de septiembre sobre un universo de 5.005 personas encuestadas en todo el territorio brasileño.

Con información de Reuters